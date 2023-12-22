https://ria.ru/20231222/angola-1917369737.html

Аналитик оценил влияние выхода Анголы из ОПЕК на рынок нефти

Аналитик оценил влияние выхода Анголы из ОПЕК на рынок нефти - РИА Новости, 22.12.2023

Аналитик оценил влияние выхода Анголы из ОПЕК на рынок нефти

Выход Анголы из ОПЕК не повлияет на рынок нефти значительно, хотя и может создать поле для спекуляций о внутренних разногласиях внутри ОПЕК+, заявил РИА Новости РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:03

2023-12-22T02:03

2023-12-22T02:03

ангола

саудовская аравия

экономика

опек

россия

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выход Анголы из ОПЕК не повлияет на рынок нефти значительно, хотя и может создать поле для спекуляций о внутренних разногласиях внутри ОПЕК+, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК, сообщило в четверг местное агентство ANGOP. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. "Мы считаем, что решение Анголы о выходе из картеля - событие негативное, но не смертельное. Конечно, на фоне последних обсуждений ОПЕК+, такая новость создаст еще больше спекуляций о том, что страны картеля имеют большие внутренние разногласия. Однако влияние этой новости на рынок будет ограниченным", - сказал аналитик. Добыча Анголы в ноябре текущего года составляла чуть больше 1 миллиона баррелей в сутки, это 17-е место в мире и примерно 4% от общей добычи стран ОПЕК, напомнил Дудченко. По его словам, максимальная добыча страны за последние 25 лет составляла чуть более 2 миллионов баррелей в сутки в 2010-2011 годах, и на протяжении последних 5-7 лет стабильно снижалась. Эксперт также отметил, что несмотря на то, что Ангола на последней встрече ОПЕК+ выступала против снижения своей квоты, по данным организации, за октябрь она добывала даже меньше уже установленного ранее уровня. Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.

https://ria.ru/20231201/opek-1913130593.html

https://ria.ru/20231220/neft-1917046318.html

ангола

саудовская аравия

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ангола, саудовская аравия, экономика, опек, россия, президентские выборы в сша