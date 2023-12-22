Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/alrosa-1917546243.html
В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС
В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС
В Госдуме
2023-12-22T17:33
2023-12-22T17:33
россия
экономика
мирный
айсен николаев
владимир путин
алроса
евросоюз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d23730e87a79dae1ac1101a02c807e22.jpg
ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" навредят в первую очередь странам Евросоюза, рынок сбыта российских алмазов будет меняться, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова. ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу во время оглашения ежегодного послания депутатам Госсобрания (Ил Тумэн) отметил, что для региона сейчас крайне важно укреплять производственную базу алмазодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что подземный рудник "Мир-глубокий", строительство которого "Алроса" начинает в Мирном, станет не только крупнейшим российским центром алмазодобычи, но и мировым. Данчикова считает, что санкции против "Алросы" навредят в первую очередь самому Западу. "Компания у нас основная системообразующая, но я думаю, санкции ударят прежде всего по самому Западу. Полагаю, что будет смена рынка сбыта алмазов, вопросы, связанные с экспортом, будут решаться... Всем известно, что против нашей страны используется беспрецедентное количество санкций. Но есть задачи и определены направления, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по которым мы должны работать и двигаться дальше", - отметила депутат.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
россия
мирный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152488/60/1524886094_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_12630c232b589647320b7ec0c207d796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, мирный, айсен николаев, владимир путин, алроса, евросоюз, госдума рф
Россия, Экономика, Мирный, Айсен Николаев, Владимир Путин, Алроса, Евросоюз, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС

Депутат Данчикова: санкции против "Алросы" навредят в первую очередь странам ЕС

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный. Архивное фото
Читать ria.ru в
В Госдуме
ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" навредят в первую очередь странам Евросоюза, рынок сбыта российских алмазов будет меняться, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова.
ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу во время оглашения ежегодного послания депутатам Госсобрания (Ил Тумэн) отметил, что для региона сейчас крайне важно укреплять производственную базу алмазодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что подземный рудник "Мир-глубокий", строительство которого "Алроса" начинает в Мирном, станет не только крупнейшим российским центром алмазодобычи, но и мировым.
Данчикова считает, что санкции против "Алросы" навредят в первую очередь самому Западу. "Компания у нас основная системообразующая, но я думаю, санкции ударят прежде всего по самому Западу. Полагаю, что будет смена рынка сбыта алмазов, вопросы, связанные с экспортом, будут решаться... Всем известно, что против нашей страны используется беспрецедентное количество санкций. Но есть задачи и определены направления, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по которым мы должны работать и двигаться дальше", - отметила депутат.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Европа ничего не поняла и ничему не научилась
20 декабря, 08:00
 
РоссияЭкономикаМирныйАйсен НиколаевВладимир ПутинАлросаЕвросоюзГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала