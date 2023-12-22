https://ria.ru/20231222/alrosa-1917546243.html

В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС

В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС - РИА Новости, 22.12.2023

В Госдуме рассказали, как санкции против "Алросы" отразятся на странах ЕС

В Госдуме

2023-12-22T17:33

2023-12-22T17:33

2023-12-22T17:33

россия

экономика

мирный

айсен николаев

владимир путин

алроса

евросоюз

госдума рф

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ЯКУТСК, 22 дек - РИА Новости. Санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" навредят в первую очередь странам Евросоюза, рынок сбыта российских алмазов будет меняться, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова. ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу во время оглашения ежегодного послания депутатам Госсобрания (Ил Тумэн) отметил, что для региона сейчас крайне важно укреплять производственную базу алмазодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что подземный рудник "Мир-глубокий", строительство которого "Алроса" начинает в Мирном, станет не только крупнейшим российским центром алмазодобычи, но и мировым. Данчикова считает, что санкции против "Алросы" навредят в первую очередь самому Западу. "Компания у нас основная системообразующая, но я думаю, санкции ударят прежде всего по самому Западу. Полагаю, что будет смена рынка сбыта алмазов, вопросы, связанные с экспортом, будут решаться... Всем известно, что против нашей страны используется беспрецедентное количество санкций. Но есть задачи и определены направления, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по которым мы должны работать и двигаться дальше", - отметила депутат.

https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html

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мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, мирный, айсен николаев, владимир путин, алроса, евросоюз, госдума рф