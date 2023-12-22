https://ria.ru/20231222/agrosektor-1917384118.html

Зарплата в агросекторе Тамбовской области превышает среднюю на 20 процентов

Зарплата в агросекторе Тамбовской области превышает среднюю на 20 процентов - РИА Новости, 22.12.2023

Зарплата в агросекторе Тамбовской области превышает среднюю на 20 процентов

За последние три года зарплата в сельском хозяйстве Тамбовской области превысила средний заработок по региону на 20%, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:12

2023-12-22T08:12

2023-12-22T08:12

тамбовская область

тамбовская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887046705_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_89bdf79639b5892a26485623200ec65c.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. За последние три года зарплата в сельском хозяйстве Тамбовской области превысила средний заработок по региону на 20%, сообщила РИА Новости заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства Алена Сытова. По ее словам, в настоящее время средняя заработная плата по крупным и средним сельхозпредприятиям в Тамбовской области превышает 57 тысяч рублей, а рост этого показателя по отношению к прошлому году составил 13,5%. "Привлечение молодежи в село – задача номер один. За последние годы мы достигли значительного прогресса в создании комфортных условий проживания в сельской местности. Прежде всего молодежи нужно хорошее жилье, хорошие дороги, места досуга. И хорошая, высокооплачиваемая, интересная работа", - заявила Сытова. Заместитель главы региона подчеркнула, что сейчас сельское хозяйство – достаточно прогрессивная отрасль. "Это уже давно не крестьянин с сохой. Это новейшая техника, оснащенная системами ГЛОНАСС-параллельное вождение, цифровыми датчиками. Система параллельного вождения позволяет более рационально использовать земли сельхозназначения, сократить расходы ГСМ и облегчает труд механизатора при проведении сезонных полевых работ. Работают системы точного земледелия. Создаются рабочие места, чему способствует приток инвестиций", - отметила Сытова. Она подчеркнула, что даже сейчас, в непростых экономических условиях, когда ставка Центробанка – уже 16%, а инвесторы очень осторожно относятся к капиталовложениям, аграрный сектор демонстрирует успехи. "Ежегодно обновляется парк сельхозтехники – за счет комбайнов китайской, белорусской, российской сборки. Для молодежи сельскохозяйственные профессии стали престижными, высокооплачиваемыми", - констатировала Сытова. Также на предприятиях существуют различные программы прохождения стажировок и практики. "Ребята, которые обучаются в вузах и средних специальных учебных заведениях, могут пройти практику и определить для себя – подходит или нет им эта работа. Предприниматели-производственники также реализуют программу по жилью. Этому способствует и федеральный Минсельхоз, который в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" стимулирует строительство жилья для работников АПК на различных территориях и, кроме того, субсидирует часть затрат сельхозпроизводителей на оплату труда практикантов и стажеров, обучающихся в вузах и ссузах аграрным профессиям", - пояснила Сытова.

https://ria.ru/20231222/urozhay-1917380263.html

https://ria.ru/20231220/yaytsa-1917052251.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамбовская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)