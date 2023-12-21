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Застрелившему бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве вынесли приговор
Застрелившему бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве вынесли приговор - РИА Новости, 21.12.2023
Застрелившему бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве вынесли приговор
Мужчина, обвиняющийся в убийстве бизнесмена на набережной на западе Москвы, осужден на 13 лет колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:20
2023-12-21T15:20
2023-12-21T15:23
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина, обвиняющийся в убийстве бизнесмена на набережной на западе Москвы, осужден на 13 лет колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. В сентябре 2022 года тело бизнесмена Михаила Котова с пулевыми ранениями нашли в красном кроссовере Mercedes на набережной Тараса Шевченко. В столичном главке СК поясняли, что по одной из версий причиной убийства стал конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности. Убитый был гендиректором компании, торгующей зерном, семенами и кормами. "На основании представленных государственным обвинителем Дорогомиловской межрайонной прокуратуры доказательств суд признал 46-летнего Лему Ибрагимова виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)... Суд приговорил Ибрагимова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что 7 сентября 2022 года Ибрагимов находился в районе Новоарбатского моста в автомобиле, которым управлял его знакомый. Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, в результате Ибрагимов семь раз прицельно выстрелил из пистолета в потерпевшего. Его задержали на месте преступления.
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происшествия, москва, россия, михаил котов, тарас шевченко, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Москва, Россия, Михаил Котов, Тарас Шевченко, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Застрелившему бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве вынесли приговор
Застреливший бизнесмена в Mercedes на набережной в Москве получил 13 лет