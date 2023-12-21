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Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы - РИА Новости, 21.12.2023
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13:27 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zakony-1917190481.html
Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы
Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы
Искусственный интеллект никогда не будет писать законы в РФ, при этом его можно использовать при их написании, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:27
2023-12-21T13:27
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не будет писать законы в РФ, при этом его можно использовать при их написании, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законопроектов, конечно, можно и нужно. Но так, чтобы сам искусственный интеллект написал закон и мы его приняли - вот этого не будет, никакой искусственный интеллект не может учесть переживания человека, его нужды", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. По ее словам, когда ИИ научится "ногами протаптывать" дорогу в "какую-то далёкую деревню" или "военный городок", тогда может он "сможет правильные законы писать". "Использовать, конечно, будем (ИИ - ред.)", - добавила она.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы

Матвиенко: искусственный интеллект никогда не будет писать законы в России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не будет писать законы в РФ, при этом его можно использовать при их написании, считает спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законопроектов, конечно, можно и нужно. Но так, чтобы сам искусственный интеллект написал закон и мы его приняли - вот этого не будет, никакой искусственный интеллект не может учесть переживания человека, его нужды", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
По ее словам, когда ИИ научится "ногами протаптывать" дорогу в "какую-то далёкую деревню" или "военный городок", тогда может он "сможет правильные законы писать".
"Использовать, конечно, будем (ИИ - ред.)", - добавила она.
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