https://ria.ru/20231221/zakony-1917190481.html

Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы

Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко заявила, что ИИ никогда не будет писать законы

Искусственный интеллект никогда не будет писать законы в РФ, при этом его можно использовать при их написании, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:27

2023-12-21T13:27

2023-12-21T13:27

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект никогда не будет писать законы в РФ, при этом его можно использовать при их написании, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Использовать возможности искусственного интеллекта для подготовки законопроектов, конечно, можно и нужно. Но так, чтобы сам искусственный интеллект написал закон и мы его приняли - вот этого не будет, никакой искусственный интеллект не может учесть переживания человека, его нужды", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. По ее словам, когда ИИ научится "ногами протаптывать" дорогу в "какую-то далёкую деревню" или "военный городок", тогда может он "сможет правильные законы писать". "Использовать, конечно, будем (ИИ - ред.)", - добавила она.

https://ria.ru/20231214/ii-1915897711.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф