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Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента

Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента

Попытки вмешательства извне в выборы президента России будут, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:32

2023-12-21T12:32

2023-12-21T16:16

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы президента России будут, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. Также она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы президента в России. По словам Матвиенко, их не допустят.

https://ria.ru/20231215/kampaniya-1916115032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, президентские выборы в россии