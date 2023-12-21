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Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента
Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента
Попытки вмешательства извне в выборы президента России будут, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:32
2023-12-21T12:32
2023-12-21T16:16
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
президентские выборы в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы президента России будут, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. Также она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы президента в России. По словам Матвиенко, их не допустят.
https://ria.ru/20231215/kampaniya-1916115032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, президентские выборы в россии
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Президентские выборы в России, Выборы президента России — 2024
Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента
Матвиенко: попытки вмешательства извне в выборы президента обязательно будут
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Попытки вмешательства извне в выборы президента России будут, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Конечно же, будут, поверьте, мощные вмешательства. И в виде усиления информационной войны, и попытки вторгнуться в нашу систему выборов, и так далее, другие недружественные шаги", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
Также она подчеркнула, что мониторинговая группа СФ будет следить за попытками вмешательства в выборы президента в России. По словам Матвиенко, их не допустят.
Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне