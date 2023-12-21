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В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения

В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения - РИА Новости, 21.12.2023

В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения

Вкладчики банков в декабре предъявляют повышенный спрос на накопительные счета, сообщает ВТБ. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:37

2023-12-21T21:37

2023-12-21T22:36

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вкладчики банков в декабре предъявляют повышенный спрос на накопительные счета, сообщает ВТБ. По словам начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой, очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно подстегнуло интерес клиентов к накоплению своих средств. "Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему будут способствовать и выплаты годовых премий", - пояснила Тучкова, ее слова приводит пресс-служба ВТБ. В частности, за первую половину декабря клиенты открыли в ВТБ около 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ипотека, втб