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В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения
В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения - РИА Новости, 21.12.2023
В ВТБ заявили, что в декабре вырос спрос на рублевые сбережения
Вкладчики банков в декабре предъявляют повышенный спрос на накопительные счета, сообщает ВТБ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:37
2023-12-21T21:37
2023-12-21T22:36
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вкладчики банков в декабре предъявляют повышенный спрос на накопительные счета, сообщает ВТБ. По словам начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой, очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно подстегнуло интерес клиентов к накоплению своих средств. "Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему будут способствовать и выплаты годовых премий", - пояснила Тучкова, ее слова приводит пресс-служба ВТБ. В частности, за первую половину декабря клиенты открыли в ВТБ около 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, втб
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вкладчики банков в декабре предъявляют повышенный спрос на накопительные счета, сообщает ВТБ.
По словам начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой, очередное повышение ставок по вкладам и накопительным счетам дополнительно подстегнуло интерес клиентов к накоплению своих средств.
«
"Банк России, увеличив ключевую ставку, дал четкий сигнал рынку, в результате крупнейшие игроки моментально повысили ставки минимум на 0,5 п.п. До конца декабря интерес к депозитам и накопительным счетам продолжит усиливаться, чему будут способствовать и выплаты годовых премий", - пояснила Тучкова, ее слова приводит пресс-служба ВТБ.
В частности, за первую половину декабря клиенты открыли в ВТБ около 500 тысяч накопительных счетов, что существенно превышает результат за сопоставимый период ноября.
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