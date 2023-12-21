https://ria.ru/20231221/vsu-1917323943.html

Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации

Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации - РИА Новости, 21.12.2023

Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации

О потерях ВСУ за последние полгода, новом плане Киева по мобилизации и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:53

2023-12-21T18:53

2023-12-21T19:32

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

рустем умеров

вооруженные силы украины

украина

брянская область

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. О потерях ВСУ за последние полгода, новом плане Киева по мобилизации и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Украинские войска потеряли около 160 тысяч человек за полгодаПотери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трех тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны российской армии. Герасимов добавил, что российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее продвинуться вперед.Украина хочет мобилизовать уехавших граждан Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. "Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", — сказал он. По словам Умерова, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, министр пригрозил санкциями тем, кто этого не сделает. "Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", — сказал он. Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, отказывающимся от военной службы по своим убеждениям. ВСУ перед атакой дают наркотикиСолдатам ВСУ в районе Времевского выступа командование выдавало перед атакой наркотики, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Владимир Штангрет. Агентство также располагает результатами экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина."Я толком не знаю, не употреблял сам, потому что я не люблю это — лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества", — сказал военнопленный, проходивший ранее обучение в Британии, а до того мобилизованный из Тернопольской области. Со своей стороны, российский боец с позывным Пас, мобилизованный из ХМАО, рассказал, что при штурмах украинских позиций российские военные неоднократно находили на телах украинских солдат, а также в блиндажах и опорных пунктах наркотические вещества и шприцы.Российские медики спасли солдата с застрявшей гранатой Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны.Уточняется, что предмет находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние пациента не вызывает опасений.Новые попытки терактов со стороны Киева ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — говорится в Telegram-канале главы региона. Кроме того, двоих пострадавших доставили в больницу после обстрела села​ Чаусы​ Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил Богомаз. "По уточненным данным, ВСУ обстреляли село​ Чаусы​ Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он. Брифинг Минобороны По данным Минобороны, войска Украины за сутки потеряли в зоне спецоперации более 660 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники противника и 16 гаубиц. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над территорией Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

https://ria.ru/20231221/poteri-1917125580.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html

https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917199965.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

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россия, александр богомаз, рустем умеров, вооруженные силы украины, украина, брянская область