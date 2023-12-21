Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 21.12.2023 (обновлено: 19:32 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/vsu-1917323943.html
Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации
Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации - РИА Новости, 21.12.2023
Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации
О потерях ВСУ за последние полгода, новом плане Киева по мобилизации и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:53
2023-12-21T19:32
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
рустем умеров
вооруженные силы украины
украина
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. О потерях ВСУ за последние полгода, новом плане Киева по мобилизации и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Украинские войска потеряли около 160 тысяч человек за полгодаПотери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трех тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны российской армии. Герасимов добавил, что российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее продвинуться вперед.Украина хочет мобилизовать уехавших граждан Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. "Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", — сказал он. По словам Умерова, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, министр пригрозил санкциями тем, кто этого не сделает. "Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", — сказал он. Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, отказывающимся от военной службы по своим убеждениям. ВСУ перед атакой дают наркотикиСолдатам ВСУ в районе Времевского выступа командование выдавало перед атакой наркотики, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Владимир Штангрет. Агентство также располагает результатами экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина."Я толком не знаю, не употреблял сам, потому что я не люблю это — лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества", — сказал военнопленный, проходивший ранее обучение в Британии, а до того мобилизованный из Тернопольской области. Со своей стороны, российский боец с позывным Пас, мобилизованный из ХМАО, рассказал, что при штурмах украинских позиций российские военные неоднократно находили на телах украинских солдат, а также в блиндажах и опорных пунктах наркотические вещества и шприцы.Российские медики спасли солдата с застрявшей гранатой Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны.Уточняется, что предмет находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние пациента не вызывает опасений.Новые попытки терактов со стороны Киева ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — говорится в Telegram-канале главы региона. Кроме того, двоих пострадавших доставили в больницу после обстрела села​ Чаусы​ Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил Богомаз. "По уточненным данным, ВСУ обстреляли село​ Чаусы​ Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своем Telegram-канале. Глава региона сообщил, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он. Брифинг Минобороны По данным Минобороны, войска Украины за сутки потеряли в зоне спецоперации более 660 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники противника и 16 гаубиц. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над территорией Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
https://ria.ru/20231221/poteri-1917125580.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html
https://ria.ru/20231221/zelenskiy-1917199965.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр богомаз, рустем умеров, вооруженные силы украины, украина, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Украина, Брянская область
Спецоперация, 21 декабря: на Украине раскрыли новый план по мобилизации

Умеров предложил направить повестки уехавшим с Украины мужчинам

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. О потерях ВСУ за последние полгода, новом плане Киева по мобилизации и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Украинские войска потеряли около 160 тысяч человек за полгода

Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более трех тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Он отметил, что ВСУ начали контрнаступление 4 июня и ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны российской армии.
Герасимов добавил, что российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее продвинуться вперед.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ
Вчера, 06:47

Украина хочет мобилизовать уехавших граждан

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну.
"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", — сказал он.
По словам Умерова, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Кроме того, министр пригрозил санкциями тем, кто этого не сделает.
"Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", — сказал он.
Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, отказывающимся от военной службы по своим убеждениям.
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В Одессе сотрудники военкомата пытались забрать мужчину, приехав на скорой
Вчера, 16:32

ВСУ перед атакой дают наркотики

Солдатам ВСУ в районе Времевского выступа командование выдавало перед атакой наркотики, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Владимир Штангрет. Агентство также располагает результатами экспертизы найденного на украинских позициях вещества, подтверждающими содержание в нем метамфетамина.
"Я толком не знаю, не употреблял сам, потому что я не люблю это — лучше выпью водки. А товарищи употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и дает уверенность в себе, добавляет мужества", — сказал военнопленный, проходивший ранее обучение в Британии, а до того мобилизованный из Тернопольской области.
Со своей стороны, российский боец с позывным Пас, мобилизованный из ХМАО, рассказал, что при штурмах украинских позиций российские военные неоднократно находили на телах украинских солдат, а также в блиндажах и опорных пунктах наркотические вещества и шприцы.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Такого еще не было. В Киеве сделали шокирующее признание о Зеленском
Вчера, 13:55

Российские медики спасли солдата с застрявшей гранатой

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего, сообщили журналистам в Минобороны.
Уточняется, что предмет находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником. Ситуация усугублялась тем, что снаряд мог сдетонировать во время операции, а помощь пациенту необходимо было оказывать экстренно. Военные врачи и медицинский персонал проводили операцию в бронежилетах. Других пациентов из медицинского батальона вывели в безопасное место. Операция прошла успешно. Состояние пациента не вызывает опасений.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00

Новые попытки терактов со стороны Киева

ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — говорится в Telegram-канале главы региона.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
Вчера, 12:30
Кроме того, двоих пострадавших доставили в больницу после обстрела села​ Чаусы​ Погарского района Брянской области, им оказывают медицинскую помощь, сообщил Богомаз.
"По уточненным данным, ВСУ обстреляли село​ Чаусы​ Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что в результате обстрела погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, а также повреждено транспортное средство. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Вчера, 13:03

Брифинг Минобороны

По данным Минобороны, войска Украины за сутки потеряли в зоне спецоперации более 660 военнослужащих. Российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники противника и 16 гаубиц.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах.
Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над территорией Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БогомазРустем УмеровВооруженные силы УкраиныУкраинаБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала