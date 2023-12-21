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В Европарламенте нашли связанного с Украиной "паразита" в Европе - РИА Новости, 21.12.2023
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16:02 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917246738.html
В Европарламенте нашли связанного с Украиной "паразита" в Европе
В Европарламенте нашли связанного с Украиной "паразита" в Европе - РИА Новости, 21.12.2023
В Европарламенте нашли связанного с Украиной "паразита" в Европе
Оборонная промышленность Евросоюза стала паразитом, пожирающим деньги ЕС, который, в свою очередь, отправляет их в жерло конфликта на Украине, написал в соцсети РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:02
2023-12-21T16:02
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Оборонная промышленность Евросоюза стала паразитом, пожирающим деньги ЕС, который, в свою очередь, отправляет их в жерло конфликта на Украине, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес."Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль - можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов", — заявил он.Уоллес добавил, что Евросоюз уже потратил миллиарды на проигрышный украинский конфликт, который, как уверяли раньше, завершится победой Киева."Теперь они хотят дать еще больше этим торговцам смертью?" — задался вопросом политик.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако в настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
https://ria.ru/20231220/es-1916981600.html
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в мире, украина, европа, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
В Европарламенте нашли связанного с Украиной "паразита" в Европе

Депутата ЕП Уоллеса возмутили огромные затраты ЕС на Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Оборонная промышленность Евросоюза стала паразитом, пожирающим деньги ЕС, который, в свою очередь, отправляет их в жерло конфликта на Украине, написал в соцсети X депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Европейская программа оборонной промышленности лишь вливает больше средств в оружейную отрасль - можно поклясться, что мы работаем на этих паразитов", — заявил он.
Уоллес добавил, что Евросоюз уже потратил миллиарды на проигрышный украинский конфликт, который, как уверяли раньше, завершится победой Киева.
"Теперь они хотят дать еще больше этим торговцам смертью?" — задался вопросом политик.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако в настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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В миреУкраинаЕвропаКиевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
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