Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине
Матвиенко: Запад теряет интерес к Украине и бросит ее, как Ирак или Афганистан
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает.
Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе ежегодного брифинга спикера, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине, она отметила: "Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился". "Но то, что интерес на Западе падает к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - подчеркнула Матвиенко. Она также подчеркнула, что цели спецоперации остаются прежними - Украина не должна быть антироссийским проектом.
"Запад, извините за сленг, конечно, кинет Украину - это очевидно, и это было понятно сразу… А потом бросят, как они бросили Ирак, как они удрали из Афганистана… Это фирменный стиль коллективного Запада", - добавила она. Матвиенко добавила, что Запад хотел заставить Россию сдаться путем ввода санкций, которые должны были разрушить ее экономику, "проект антиРоссия" также не был достигнут.