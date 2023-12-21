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Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917184125.html
Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине
Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:05
2023-12-21T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает. Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе ежегодного брифинга спикера, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине, она отметила: "Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился". "Но то, что интерес на Западе падает к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - подчеркнула Матвиенко. Она также подчеркнула, что цели спецоперации остаются прежними - Украина не должна быть антироссийским проектом."Запад, извините за сленг, конечно, кинет Украину - это очевидно, и это было понятно сразу… А потом бросят, как они бросили Ирак, как они удрали из Афганистана… Это фирменный стиль коллективного Запада", - добавила она. Матвиенко добавила, что Запад хотел заставить Россию сдаться путем ввода санкций, которые должны были разрушить ее экономику, "проект антиРоссия" также не был достигнут.
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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в мире, украина, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине

Матвиенко: Запад теряет интерес к Украине и бросит ее, как Ирак или Афганистан

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает.
Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе ежегодного брифинга спикера, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине, она отметила: "Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился". "Но то, что интерес на Западе падает к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - подчеркнула Матвиенко. Она также подчеркнула, что цели спецоперации остаются прежними - Украина не должна быть антироссийским проектом.
"Запад, извините за сленг, конечно, кинет Украину - это очевидно, и это было понятно сразу… А потом бросят, как они бросили Ирак, как они удрали из Афганистана… Это фирменный стиль коллективного Запада", - добавила она. Матвиенко добавила, что Запад хотел заставить Россию сдаться путем ввода санкций, которые должны были разрушить ее экономику, "проект антиРоссия" также не был достигнут.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалентина МатвиенкоРоссияСовет Федерации РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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