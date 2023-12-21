https://ria.ru/20231221/ukraina-1917184125.html

Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине

Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко заявила, что Запад теряет интерес к Украине

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:05

2023-12-21T13:05

2023-12-21T13:05

специальная военная операция на украине

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валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пока не видит предпосылок для прекращения конфликта на Украине, но интерес Запада к этой теме падает. Отвечая на вопрос РИА Новости в ходе ежегодного брифинга спикера, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине, она отметила: "Я пока не вижу, честно говоря, предпосылок для того, чтобы этот конфликт остановился". "Но то, что интерес на Западе падает к украинской теме, то, что у них не осталось аргументов для выделения дополнительных больших средств Украине в своих парламентах, перед своим населением, это факт", - подчеркнула Матвиенко. Она также подчеркнула, что цели спецоперации остаются прежними - Украина не должна быть антироссийским проектом."Запад, извините за сленг, конечно, кинет Украину - это очевидно, и это было понятно сразу… А потом бросят, как они бросили Ирак, как они удрали из Афганистана… Это фирменный стиль коллективного Запада", - добавила она. Матвиенко добавила, что Запад хотел заставить Россию сдаться путем ввода санкций, которые должны были разрушить ее экономику, "проект антиРоссия" также не был достигнут.

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр