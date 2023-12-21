https://ria.ru/20231221/ukraina-1917174691.html

В Петербурге осудили украинца на 16 лет за спонсирование "Правого сектора"*

В Петербурге осудили украинца на 16 лет за спонсирование "Правого сектора"* - РИА Новости, 21.12.2023

В Петербурге осудили украинца на 16 лет за спонсирование "Правого сектора"*

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Александра Цепелева за финансирование запрещенной в РФ экстремистской... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:20

2023-12-21T12:20

2023-12-21T12:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам колонии гражданина Украины Александра Цепелева за финансирование запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, его сообщник-рецидивист Александр Панкратьев получил 17 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Как информирует ведомство, с 1 ноября 2021 года по 6 марта 2022 года Цепелев и Панкратьев кустарным способом производили мефедрон в квартире на улице Луначарского. Доход от его продажи Цепелев передавал посреднику, а тот - "Правому сектору"*. При этом Цепелев знал, что эта организация признана экстремистской в РФ, однако разделял ее преступные цели и следовал ее идеологии, отмечает судебная пресс-служба. "В период с 1 ноября 2021 года по 24 февраля 2022 года Цепелев передал К. (посреднику – ред.) 1 000 000 рублей. К., находясь на территории Украины, должен был передать деньги "Правому сектору"*, активными участниками которого являлись лица под позывными "Адъютант", "Диверсант", "Химик", "Паук". Цепелев осознавал, для чего предназначались денежные средства", - рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Как отмечается, основным свидетелем в деле против Цепелева выступил политический руководитель одного из отделений "Правого сектора"* под позывным "Роман Чирка". В течение процесса Цепелев объяснял свои действия "условиями крайней необходимости", имея в виду угрозы в свой адрес, а Панкратьев оспаривал причастность к преступлению. В результате оба фигуранта полностью признали вину. Цепелев признан виновным по статье о финансировании экстремистской деятельности и статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, Панкратьев – только по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. "Суд назначил наказание… Цепелеву в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима… Панкратьеву, ранее судимому, при опасном рецидиве, в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима", - говорится в сообщении. Как заключает пресс-служба судов, в судебной истории Санкт-Петербурга это первый приговор по статье о финансировании экстремистской деятельности.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231207/sud-1914305819.html

https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html

https://ria.ru/20231025/sektor-1905130391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, украина, правый сектор, ситуация в днр и лнр