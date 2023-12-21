https://ria.ru/20231221/udar-1917205541.html
При израильском ударе по КПП "Керем-Шалом" погибли не менее четырех человек
При израильском ударе по КПП "Керем-Шалом" погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 21.12.2023
При израильском ударе по КПП "Керем-Шалом" погибли не менее четырех человек
Не менее 4 человек убиты в результате израильского удара по КПП "Керем-Шалом", в том числе директор погранперехода, который расположен между Израилем и Газой... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:23
2023-12-21T14:23
2023-12-21T14:23
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Не менее 4 человек убиты в результате израильского удара по КПП "Керем-Шалом", в том числе директор погранперехода, который расположен между Израилем и Газой рядом с границей с Египтом, сообщает телеканал Al-Hadath. "В результате израильского обстрела по КПП "Керем-Шалом" убиты 4 человека, в том числе директор перехода", - говорится в сообщении телеканала. На прошлой неделе власти Израиля временно разрешили проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и их разгрузку на территории анклава. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231221/peremirie-1917191649.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231220/kvartal-1917106919.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе по КПП "Керем-Шалом" погибли не менее четырех человек
Al-Hadath: при ударе ЦАХАЛ по КПП "Керем-Шалом" погибли не менее 4 человек
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Не менее 4 человек убиты в результате израильского удара по КПП "Керем-Шалом", в том числе директор погранперехода, который расположен между Израилем и Газой рядом с границей с Египтом, сообщает телеканал Al-Hadath.
"В результате израильского обстрела по КПП "Керем-Шалом" убиты 4 человека, в том числе директор перехода", - говорится в сообщении телеканала.
СМИ: ХАМАС отвергает любое перемирие длительностью менее двух недель
На прошлой неделе власти Израиля временно разрешили проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и их разгрузку на территории анклава.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Армия Израиля заявила, что взяла под контроль элитный квартал ХАМАС в Газе