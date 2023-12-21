Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 21.12.2023 (обновлено: 10:05 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/uchet-1917138224.html
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки - РИА Новости, 21.12.2023
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:48
2023-12-21T10:05
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - говорится в сообщении.Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки

Путин поручил доложить о работе по постановке на воинский учет без личной явки

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - говорится в сообщении.
Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Правительство утвердило изменения в области воинского учета
24 ноября, 20:02
 
РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала