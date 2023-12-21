https://ria.ru/20231221/uchet-1917138224.html
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки - РИА Новости, 21.12.2023
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:48
2023-12-21T09:48
2023-12-21T10:05
россия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - говорится в сообщении.Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки
Путин поручил доложить о работе по постановке на воинский учет без личной явки