https://ria.ru/20231221/uchet-1917138224.html

Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки

Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки - РИА Новости, 21.12.2023

Путин поручил доложить о постановке на воинский учет без личной явки

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:48

2023-12-21T09:48

2023-12-21T10:05

россия

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 января доложить о работе по постановке граждан РФ на воинский учет и снятии с него без личной явки в комиссариат, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат", - говорится в сообщении.Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.

https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)