https://ria.ru/20231221/trassa-1917208148.html

Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток"

Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток" - РИА Новости, 22.12.2023

Путин открыл движение по трассе М-12 "Восток"

Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-21T14:31

2023-12-21T14:31

2023-12-22T02:21

владимир путин

казань

россия

авто

екатеринбург

москва

трасса м-12

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал старт автомобильному движению на участке трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани."С богом", — сказал президент.Глава государства поблагодарил всех рабочих, инженеров и проектировщиков за их труд, высокий темп работы и завершение стройки с серьезным опережением графика. Он также выразил надежду, что ему удастся проехать по М-12 до Казани. Кроме того, президент призвал наращивать темпы строительства в России. По его словам, специалисты готовы делать это качественно, быстрее и в больших объемах.Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров.Новый автобан включили в глобальный государственный проект "Европа — Западный Китай". Дорога частично пройдет через такие города, как Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш и Шали. От Москвы до Казани можно будет доехать за шесть с половиной часов. Разрешенная скорость составит 110 километров в час.В ноябре стало известно, что трассу М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени с названием "Восток". Таким образом, в нее включат: часть автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли, строящийся участок Дюртюли — Ачит, отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга и дорогу Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html

https://ria.ru/20231220/putin-1917097843.html

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россия

екатеринбург

москва

трасса м-12

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Путин по видеосвязи открывает движение по трассе М-12 "Восток" до Казани Путин по видеосвязи открывает движение по трассе М-12 "Восток" до Казани. Глава Татарстана рассказал, что вчера лично за рулем прокатился по новой магистрали: "все на высшем уровне". 2023-12-21T14:31 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, казань, россия, авто, екатеринбург, москва, трасса м-12