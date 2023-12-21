https://ria.ru/20231221/tramp-1917353720.html

Трамп назвал Байдена мятежником

Трамп назвал Байдена мятежником - РИА Новости, 21.12.2023

Трамп назвал Байдена мятежником

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:38

2023-12-21T21:38

2023-12-21T21:38

в мире

сша

дональд трамп

колорадо

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. Накануне президент США Джо Байден на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж" и "тут нет никаких вопросов". "Я не мятежник... а продажный Джо Байден - да", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В среду Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд заявил, что подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к американской конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США". Представитель штаба Трампа заявлял, что это решение будет оспорено. Ранее экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт в комментарии РИА Новости назвал решение суда в Колорадо ошибочным. По его мнению, вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз в штате. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, колорадо, джо байден