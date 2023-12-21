https://ria.ru/20231221/tramp-1917353720.html
Трамп назвал Байдена мятежником
Трамп назвал Байдена мятежником - РИА Новости, 21.12.2023
Трамп назвал Байдена мятежником
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:38
2023-12-21T21:38
2023-12-21T21:38
в мире
сша
дональд трамп
колорадо
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_9793c916f65c1366d6d46b2ea300f2f7.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. Накануне президент США Джо Байден на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж" и "тут нет никаких вопросов". "Я не мятежник... а продажный Джо Байден - да", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В среду Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд заявил, что подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к американской конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США". Представитель штаба Трампа заявлял, что это решение будет оспорено. Ранее экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт в комментарии РИА Новости назвал решение суда в Колорадо ошибочным. По его мнению, вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз в штате. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html
https://ria.ru/20231218/bayden-1916589103.html
сша
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_d216a4bca82c41de3c539c305bdc928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, колорадо, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Колорадо, Джо Байден
Трамп назвал Байдена мятежником
Трамп в ответ на обвинения в мятеже со стороны Байдена назвал его мятежником
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник.
Накануне президент США Джо Байден на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж" и "тут нет никаких вопросов".
«
"Я не мятежник... а продажный Джо Байден - да", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В среду Верховный суд штата Колорадо
запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд заявил, что подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к американской конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".
Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером
Представитель штаба Трампа заявлял, что это решение будет оспорено.
Ранее экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт в комментарии РИА Новости назвал решение суда в Колорадо ошибочным. По его мнению, вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз в штате.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда