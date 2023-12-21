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Трамп назвал Байдена мятежником - РИА Новости, 21.12.2023
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21:38 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/tramp-1917353720.html
Трамп назвал Байдена мятежником
Трамп назвал Байдена мятежником - РИА Новости, 21.12.2023
Трамп назвал Байдена мятежником
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:38
2023-12-21T21:38
в мире
сша
дональд трамп
колорадо
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник. Накануне президент США Джо Байден на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж" и "тут нет никаких вопросов". "Я не мятежник... а продажный Джо Байден - да", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. В среду Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд заявил, что подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к американской конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США". Представитель штаба Трампа заявлял, что это решение будет оспорено. Ранее экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт в комментарии РИА Новости назвал решение суда в Колорадо ошибочным. По его мнению, вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз в штате. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html
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в мире, сша, дональд трамп, колорадо, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Колорадо, Джо Байден
Трамп назвал Байдена мятежником

Трамп в ответ на обвинения в мятеже со стороны Байдена назвал его мятежником

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден - мятежник.
Накануне президент США Джо Байден на вопрос о том, является ли Трамп "мятежником", ответил, что это "самоочевидно". По словам действующего президента, Трамп "поддерживал мятеж" и "тут нет никаких вопросов".
«
"Я не мятежник... а продажный Джо Байден - да", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В среду Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз в рамках определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд заявил, что подтверждает решение первой инстанции о том, что Трампа нельзя допускать к праймериз на основании 14-й поправки к американской конституции, ограничивающей в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Предвыборный штаб Байдена сравнил Трампа с Гитлером
Вчера, 15:34
Представитель штаба Трампа заявлял, что это решение будет оспорено.
Ранее экс-прокурор министерства юстиции США Рональд Зиверт в комментарии РИА Новости назвал решение суда в Колорадо ошибочным. По его мнению, вышестоящие суды не поддержат недопуск Трампа к праймериз в штате.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Рейтинг одобрения Байдена достиг антирекорда
18 декабря, 20:09
 
В миреСШАДональд ТрампКолорадоДжо Байден
 
 
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