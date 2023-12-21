https://ria.ru/20231221/tayvan-1917173178.html

МИД Китая заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань

МИД Китая заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань - РИА Новости, 21.12.2023

МИД Китая заявил, что США должны прекратить вооружать Тайвань

США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:14

2023-12-21T12:14

2023-12-21T12:14

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ПЕКИН, 21 дек – РИА Новости. США должны прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение острова с материковым Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявления американских властей о готовности ввести санкции в случае, если Пекин восстановит контроль над островом. Ранее сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм обещал разработать проект "адских" санкций против Пекина на случай, если тот предпримет действия по восстановлению контроля над Тайванем. Таким образом Грэм отреагировал на статью телеканала NBC News, в которой говорилось о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе ноябрьского саммита АТЭС рассказал президенту США Джо Байдену, что Китай стремится к воссоединению с Тайванем мирным путем. По словам сенатора, новость, в том виде, в котором она преподносится, "более, чем нервирует". "Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в ноябре этого года председатель КНР Си Цзиньпин подробно изложил свою принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, отметив, что тайваньский вопрос всегда был самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях", - заявил Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что Китай также придает большое значение соответствующим позитивным заявлениям, сделанным США в ходе встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре 2022 года. "США должны отразить свою позицию о том, что они не поддерживают независимость Тайваня, в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая", - указал он. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ранее в ходе брифинга для журналистов вновь заверил: США придерживаются принципа "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня. На просьбу прокомментировать соответствующую публикацию он отметил, что не "собирается вдаваться в подробности дискуссии двух лидеров". При этом Кирби отметил, что председатель КНР "открыто и ясно" говорил о желании воссоединения, однако добавил, что это "не что-то новое". КНР не раз призывал США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В Пекине заявляли, что тайваньский вопрос остается самым важным и наиболее чувствительным в китайско-американских отношениях. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, "продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике…, это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня". Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231213/tayvan-1915442717.html

https://ria.ru/20231114/tayvan-1909278051.html

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