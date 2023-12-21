Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 21.12.2023 (обновлено: 09:24 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/tayvan-1917110270.html
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань
Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T00:44
2023-12-21T09:24
в мире
китай
тайвань
сша
си цзиньпин
джо байден
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909755253_407:0:2728:1305_1920x0_80_0_0_8e613a8e6158bc770c83e0bb2cd82fed.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC со ссылкой трех действующих и бывших американских чиновников.Как утверждается в статье, лидер КНР сказал президенту США на встрече, на которой присутствовали американские и китайские чиновники, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.Кроме того, Си Цзиньпин упоминал о прогнозах американских военных, утверждающих, что Китай планирует "захватить" Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти прогнозы, отметив, что временные рамки не были установлены.Чиновники, знакомые с содержанием разговора между Байденом и Си Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как "резкого и откровенного, но не конфронтационного человека", пишет NBC.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
https://ria.ru/20231213/tayvan-1915442717.html
https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909755253_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_9d4786953f8b60f9469a0cbad4b7e3e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Нэнси Пелоси
СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань

NBC: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что Китай обретет контроль над Тайванем

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC со ссылкой трех действующих и бывших американских чиновников.
Как утверждается в статье, лидер КНР сказал президенту США на встрече, на которой присутствовали американские и китайские чиновники, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Пекин призвал США прекратить вмешиваться в предстоящие выборы на Тайване
13 декабря, 07:34
Кроме того, Си Цзиньпин упоминал о прогнозах американских военных, утверждающих, что Китай планирует "захватить" Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти прогнозы, отметив, что временные рамки не были установлены.
Чиновники, знакомые с содержанием разговора между Байденом и Си Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как "резкого и откровенного, но не конфронтационного человека", пишет NBC.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.
Площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
СМИ нашли "ахиллесову пяту" Китая в борьбе за Тайвань
14 декабря, 12:24
 
В миреКитайТайваньСШАСи ЦзиньпинДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала