СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань
NBC: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что Китай обретет контроль над Тайванем
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите АТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC со ссылкой трех действующих и бывших американских чиновников.
Кроме того, Си Цзиньпин упоминал о прогнозах американских военных, утверждающих, что Китай планирует "захватить" Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти прогнозы, отметив, что временные рамки не были установлены.
Чиновники, знакомые с содержанием разговора между Байденом и Си Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как "резкого и откровенного, но не конфронтационного человека", пишет NBC.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.