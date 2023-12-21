https://ria.ru/20231221/tayvan-1917110270.html

СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань

СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ: Си Цзиньпин лично пообещал Байдену вернуть Тайвань

Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:44

2023-12-21T00:44

2023-12-21T09:24

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тайвань

сша

си цзиньпин

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Си Цзиньпин во время встречи на полях проходившего в Сан-Франциско саммита стран АТЭС "прямо" сказал президенту США Джо Байдену, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, пишет NBC со ссылкой трех действующих и бывших американских чиновников.Как утверждается в статье, лидер КНР сказал президенту США на встрече, на которой присутствовали американские и китайские чиновники, что Пекин выступает за мирную, а не силовую реинтеграцию острова.Кроме того, Си Цзиньпин упоминал о прогнозах американских военных, утверждающих, что Китай планирует "захватить" Тайвань в 2025 или 2027 году. Он опроверг эти прогнозы, отметив, что временные рамки не были установлены.Чиновники, знакомые с содержанием разговора между Байденом и Си Цзиньпином, охарактеризовали китайского лидера как "резкого и откровенного, но не конфронтационного человека", пишет NBC.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.В конце ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с островом, но не допустит сепаратистской деятельности, направленной на его "независимость". На 13 января 2024-го запланированы выборы главы администрации Тайваня.

https://ria.ru/20231213/tayvan-1915442717.html

https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, джо байден, нэнси пелоси