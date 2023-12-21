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Ситников встретился в зоне СВО с бойцами из Костромской области - РИА Новости, 21.12.2023
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Костромская область
Костромская область
 
13:36 21.12.2023 (обновлено: 14:58 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/svo-1917193030.html
Ситников встретился в зоне СВО с бойцами из Костромской области
Ситников встретился в зоне СВО с бойцами из Костромской области - РИА Новости, 21.12.2023
Ситников встретился в зоне СВО с бойцами из Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков, сообщает администрация региона. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:36
2023-12-21T14:58
костромская область
костромская область
сергей ситников
кострома
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КОСТРОМА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков, сообщает администрация региона. Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников регулярно выезжает к местам дислокации полков в зоне специальной военной операции. На этой неделе губернатор совершил очередную рабочую поездку. Первой точкой маршрута стало расположение 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. В этом году Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" передала в десантные полки 56 внедорожников и 28 квадроциклов. Техника активно используется как в решении боевых задач, так и для тылового обеспечения. Новая партия "УАЗов" и квадроциклов будет доставлена в зону СВО в ближайшие дни, отмечает обладминистрация. Также регион приобретет дополнительные прицепы к технике. Десантники поблагодарили главу региона за заботу о семьях. Поддержка оказывается в рамках региональной программы, одно из направлений которой – клубы выходного дня: жен и детей участников СВО приглашают на несколько дней в загородные центры отдыха, организуют для них общение и полезный досуг. Один из бойцов поделился с губернатором планами по строительству собственного дома. Земельный участок для этого регион предоставляет участникам спецоперации бесплатно. Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова первой в стране ввела такую меру поддержки. Ситников подчеркнул, что 331-й полк — это профессиональные военные, и полк выполняет сегодня сложнейшие задачи, в том числе в наступлении. "Созданы условия для того, чтобы готовить группы, которые должны работать "на передке" и заниматься захватом укрепрайонов противника. Очень высокая культура организации службы войск, быта отношений между военнослужащими", - подчеркнул Сергей Ситников. По итогам выезда главы региона в Костромской десантный полк приняты решения по поставкам военнослужащим дополнительных технических средств боя и обмундирования, информирует областная администрация. Также в зоне спецоперации губернатор встретился с бойцами 348-го мотострелкового полка, сформированного в прошлом году во время частичной мобилизации. После боевого слаживания бойцы отправились на фронт. Около 80% личного состава — жители Костромской области. Регион шефствует над 348-м полком. Бойцы рассказали губернатору, что накануне из Костромы доставлена очередная партия груза. Кроме посылок от близких личному составу привезли мёд от костромских пчеловодов, соленое сало от местных производителей, природные средства для лечения простудных заболеваний направили охотники. Сергей Ситников обсудил с военнослужащими дополнительное обеспечение воинского соединения средствами разведки и связи. Этот вопрос Костромская область отработает с благотворительными фондами. Также в ходе встречи поднимались темы предоставления земельных участков военнослужащим под строительство жилья, решения бытовых вопросов семей участников СВО. Все обращения будут оперативно отработаны совместно с профильными органами власти, подчеркивает администрация региона. "Надо поддерживать наших земляков, которые сегодня здесь выполняют боевые задачи. Выполняют их мужественно, героически, преодолевая все сложности, которые есть. Это из того самого разряда, когда говорят: народ и армия едины", - подчеркнул Сергей Ситников. Он подчеркнул, что командование отзывается о 348-м полке очень хорошо. "То, что научились воевать настоящим образом, это уже факт. Большое количество лиц награждены боевыми наградами. Костромичи воюют хорошо", - отметил губернатор Костромской области.
https://ria.ru/20231220/byudzhet-1917021196.html
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костромская область, сергей ситников, кострома
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, Кострома

Ситников встретился в зоне СВО с бойцами из Костромской области

© Фото : Администрация Костромской областиГубернатор Костромской области Сергей Ситников в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Администрация Костромской области
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков
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КОСТРОМА, 21 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников встретился в зоне спецоперации с военнослужащими костромских полков, сообщает администрация региона.
Сообщается, что губернатор Костромской области Сергей Ситников регулярно выезжает к местам дислокации полков в зоне специальной военной операции. На этой неделе губернатор совершил очередную рабочую поездку. Первой точкой маршрута стало расположение 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка.
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В этом году Костромская область при поддержке фонда "Гордимся тобой" передала в десантные полки 56 внедорожников и 28 квадроциклов. Техника активно используется как в решении боевых задач, так и для тылового обеспечения. Новая партия "УАЗов" и квадроциклов будет доставлена в зону СВО в ближайшие дни, отмечает обладминистрация. Также регион приобретет дополнительные прицепы к технике.
Десантники поблагодарили главу региона за заботу о семьях. Поддержка оказывается в рамках региональной программы, одно из направлений которой – клубы выходного дня: жен и детей участников СВО приглашают на несколько дней в загородные центры отдыха, организуют для них общение и полезный досуг. Один из бойцов поделился с губернатором планами по строительству собственного дома. Земельный участок для этого регион предоставляет участникам спецоперации бесплатно. Костромская область по инициативе губернатора Сергея Ситникова первой в стране ввела такую меру поддержки.
Ситников подчеркнул, что 331-й полк — это профессиональные военные, и полк выполняет сегодня сложнейшие задачи, в том числе в наступлении. "Созданы условия для того, чтобы готовить группы, которые должны работать "на передке" и заниматься захватом укрепрайонов противника. Очень высокая культура организации службы войск, быта отношений между военнослужащими", - подчеркнул Сергей Ситников.
По итогам выезда главы региона в Костромской десантный полк приняты решения по поставкам военнослужащим дополнительных технических средств боя и обмундирования, информирует областная администрация.
Также в зоне спецоперации губернатор встретился с бойцами 348-го мотострелкового полка, сформированного в прошлом году во время частичной мобилизации. После боевого слаживания бойцы отправились на фронт. Около 80% личного состава — жители Костромской области. Регион шефствует над 348-м полком.
Бойцы рассказали губернатору, что накануне из Костромы доставлена очередная партия груза. Кроме посылок от близких личному составу привезли мёд от костромских пчеловодов, соленое сало от местных производителей, природные средства для лечения простудных заболеваний направили охотники.
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Сергей Ситников обсудил с военнослужащими дополнительное обеспечение воинского соединения средствами разведки и связи. Этот вопрос Костромская область отработает с благотворительными фондами. Также в ходе встречи поднимались темы предоставления земельных участков военнослужащим под строительство жилья, решения бытовых вопросов семей участников СВО. Все обращения будут оперативно отработаны совместно с профильными органами власти, подчеркивает администрация региона.
"Надо поддерживать наших земляков, которые сегодня здесь выполняют боевые задачи. Выполняют их мужественно, героически, преодолевая все сложности, которые есть. Это из того самого разряда, когда говорят: народ и армия едины", - подчеркнул Сергей Ситников.
Он подчеркнул, что командование отзывается о 348-м полке очень хорошо. "То, что научились воевать настоящим образом, это уже факт. Большое количество лиц награждены боевыми наградами. Костромичи воюют хорошо", - отметил губернатор Костромской области.
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