https://ria.ru/20231221/svo-1917192244.html

СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко

СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023

СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко

До тех пор, пока Россия не добьется целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:33

2023-12-21T13:33

2023-12-21T13:33

специальная военная операция на украине

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. До тех пор, пока Россия не добьется целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с началом специальной военной операции. И пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. Она отметила, что Украина не должна быть антироссийским проектом. На Западе уже идет серьезная аналитическая работа, ведь "налогоплательщикам надо что-то продать", а после всех неудач это становится сложнее. "Израсходовали сотни миллиардов долларов и ничего не добились", - заключила председатель Совфеда.

https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф