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СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/svo-1917192244.html
СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко
СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко
До тех пор, пока Россия не добьется целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:33
2023-12-21T13:33
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. До тех пор, пока Россия не добьется целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с началом специальной военной операции. И пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации. Она отметила, что Украина не должна быть антироссийским проектом. На Западе уже идет серьезная аналитическая работа, ведь "налогоплательщикам надо что-то продать", а после всех неудач это становится сложнее. "Израсходовали сотни миллиардов долларов и ничего не добились", - заключила председатель Совфеда.
https://ria.ru/20231220/rabota-1916965033.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
СВО не прекратится, пока Россия не добьется целей, заявила Матвиенко

Матвиенко: СВО не прекратится, пока РФ не добьется поставленных целей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. До тех пор, пока Россия не добьется целей, поставленных в начале специальной военной операции, СВО не закончится, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня Россия сформулировала условия, на которых она готова к переговорам. Эти условия были заявлены с началом специальной военной операции. И пока мы их не добьемся, мы по-другому себя вести не можем, мы должны добиться целей, поставленных специальной военной операцией", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
Она отметила, что Украина не должна быть антироссийским проектом. На Западе уже идет серьезная аналитическая работа, ведь "налогоплательщикам надо что-то продать", а после всех неудач это становится сложнее.
"Израсходовали сотни миллиардов долларов и ничего не добились", - заключила председатель Совфеда.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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