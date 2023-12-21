https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html

Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО

Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО

Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:41

2023-12-21T12:41

2023-12-21T12:41

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. "Наши профильные комитеты уже активно подключились... Я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть... Все защитники Отечества у нас равны и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.

https://ria.ru/20231130/gd-1912899674.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф