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Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:41
2023-12-21T12:41
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. "Наши профильные комитеты уже активно подключились... Я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть... Все защитники Отечества у нас равны и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
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валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО

Матвиенко: в январе могут рассмотреть проекты по равным правам участников СВО

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации.
"Наши профильные комитеты уже активно подключились... Я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть... Все защитники Отечества у нас равны и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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