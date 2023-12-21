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Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:41
2023-12-21T12:41
2023-12-21T12:41
специальная военная операция на украине
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко считает, что в январе можно будет рассмотреть законопроекты, касающиеся равного положения всех участников спецоперации. "Наши профильные комитеты уже активно подключились... Я полагаю, что в январе мы уже сможем такие законопроекты рассмотреть... Все защитники Отечества у нас равны и ко всем к ним мы относимся с глубоким уважением", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации.
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валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о проектах по равным правам участников СВО
Матвиенко: в январе могут рассмотреть проекты по равным правам участников СВО