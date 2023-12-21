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Все громче. Украинцев охватил смертельный страх
Все громче. Украинцев охватил смертельный страх - РИА Новости, 21.12.2023
Все громче. Украинцев охватил смертельный страх
Украинские солдаты устали от ведения боевых действий, страна испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, население боится наступления холодов, а доверие РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T04:36
2023-12-21T04:36
2023-12-21T04:36
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские солдаты устали от ведения боевых действий, страна испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, население боится наступления холодов, а доверие к Владимиру Зеленскому среди граждан Украины стремительно падает, об этом заявила репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг."Не хватает боеприпасов, не хватает солдат. Многие просто устали <…>. Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает", — говорится в сюжете.По словам журналистки, население крайне обеспокоено наступлением холодов и боится разрушения инфраструктуры."Люди вспоминают прошлый год, когда были нанесены сильные российские удары по инфраструктуре. Они знают, что может снова повториться очень сложная ситуация. Зима может быть очень суровой, холодной и темной", — пояснила Юнг.Журналистка констатировала, что продвижение ВСУ на фронте практически прекратилось, что вынуждает украинских военных пытаться держать оборону и стремиться пережить зиму. Эта тяжелая для Украины ситуация, по словам корреспондента, усложняется задержкой помощи со стороны США и ЕС."Все это, конечно же, очень беспокоит людей и не вызывает у них уверенность и оптимизм", — заключила Юнг.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Все громче. Украинцев охватил смертельный страх
ZDF: украинцы боятся наступления зимы и устали от конфликта