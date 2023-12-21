https://ria.ru/20231221/strakh-1917120080.html

Все громче. Украинцев охватил смертельный страх

Все громче. Украинцев охватил смертельный страх - РИА Новости, 21.12.2023

Все громче. Украинцев охватил смертельный страх

Украинские солдаты устали от ведения боевых действий, страна испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, население боится наступления холодов, а доверие РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T04:36

2023-12-21T04:36

2023-12-21T04:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99105/01/991050157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_926bde06fef77a5fd2e8162c6875e9b3.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские солдаты устали от ведения боевых действий, страна испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов, население боится наступления холодов, а доверие к Владимиру Зеленскому среди граждан Украины стремительно падает, об этом заявила репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг."Не хватает боеприпасов, не хватает солдат. Многие просто устали <…>. Жалобы становятся все громче, люди все сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает", — говорится в сюжете.По словам журналистки, население крайне обеспокоено наступлением холодов и боится разрушения инфраструктуры."Люди вспоминают прошлый год, когда были нанесены сильные российские удары по инфраструктуре. Они знают, что может снова повториться очень сложная ситуация. Зима может быть очень суровой, холодной и темной", — пояснила Юнг.Журналистка констатировала, что продвижение ВСУ на фронте практически прекратилось, что вынуждает украинских военных пытаться держать оборону и стремиться пережить зиму. Эта тяжелая для Украины ситуация, по словам корреспондента, усложняется задержкой помощи со стороны США и ЕС."Все это, конечно же, очень беспокоит людей и не вызывает у них уверенность и оптимизм", — заключила Юнг.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231221/kotel-1917113773.html

https://ria.ru/20231221/blinken-1917117073.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, вооруженные силы рф