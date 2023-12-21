https://ria.ru/20231221/semya-1917230990.html
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи - РИА Новости, 21.12.2023
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи
В России необходимо оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:31
2023-12-21T15:31
2023-12-21T16:30
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В России необходимо оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом. И это справедливая просьба и справедливое требование. (Нужно обеспечить. — Прим. ред.) соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", — сказал президент.Он поручил правительству и губернаторам внимательно проработать меры по защите материнства и детства, направленные на укрепление семейных ценностей."Важно возродить традиции многодетной семьи", — подчеркнул Путин.Вопросы поддержки семьи должны быть "сквозными" во всех планах и программах правительства, добавил он.Вопрос "федерализации" многодетных семей в начале декабря подняла член СПЧ Ирина Боровова. На заседании совета она в качестве примера сообщила, что московское удостоверение не дает права на льготы в других регионах, даже на бесплатную парковку. Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи.Путин в ответ подтвердил, что есть и другие составляющие этой проблемы, и пообещал дать необходимые поручения для разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231130/semya-1912958105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи
Путин поручил оперативно установить статус многодетной семьи с указанием льгот
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
В России необходимо оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, заявил Владимир Путин на заседании
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«
"Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом. И это справедливая просьба и справедливое требование. (Нужно обеспечить. — Прим. ред.) соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", — сказал президент.
Он поручил правительству и губернаторам внимательно проработать меры по защите материнства и детства, направленные на укрепление семейных ценностей.
«
"Важно возродить традиции многодетной семьи", — подчеркнул Путин.
Вопросы поддержки семьи должны быть "сквозными" во всех планах и программах правительства, добавил он.
Вопрос "федерализации" многодетных семей
в начале декабря подняла член СПЧ Ирина Боровова. На заседании совета она в качестве примера сообщила, что московское удостоверение не дает права на льготы в других регионах, даже на бесплатную парковку. Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи.
Путин в ответ подтвердил, что есть и другие составляющие этой проблемы, и пообещал дать необходимые поручения для разрешения ситуации.
В Госдуме призвали в Год семьи определить статус многодетности