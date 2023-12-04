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Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
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23:22 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html
Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин
Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин
Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, в российском руководстве обязательно подумают над этим вопросом, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:22
2023-12-04T23:22
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, в российском руководстве обязательно подумают над этим вопросом, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник. В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие "многодетная семья". Она привела в пример ситуацию, что на сегодняшний день московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах, даже бесплатной парковкой. "Что касается статуса многодетной семьи, мы не первый раз поднимаем этот вопрос. Вы знаете, это же связано с тем, что сегодня на региональном уровне это делают, и, скажем, у Москвы есть определенные возможности финансовые, а в других регионах страны таких возможностей может не быть. Поэтому парковка машины - это только один из аспектов этого вопроса, он не самый главный, там есть и другие составляющие. Но вы правы, безусловно, статус должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным, обязательно над этим подумаем", - ответил Путин. Также Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи, которое позволит избежать многих бюрократических проблем. Путин отметил, что можно подумать и о переводе документов в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при необходимых действиях с документами. "Поручение такое обязательно коллегам своим сформулирую", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231204/semi-1913737761.html
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин

Путин: статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, в российском руководстве обязательно подумают над этим вопросом, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник.
В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие "многодетная семья". Она привела в пример ситуацию, что на сегодняшний день московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах, даже бесплатной парковкой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей в МО
Вчера, 19:36
«
"Что касается статуса многодетной семьи, мы не первый раз поднимаем этот вопрос. Вы знаете, это же связано с тем, что сегодня на региональном уровне это делают, и, скажем, у Москвы есть определенные возможности финансовые, а в других регионах страны таких возможностей может не быть. Поэтому парковка машины - это только один из аспектов этого вопроса, он не самый главный, там есть и другие составляющие. Но вы правы, безусловно, статус должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным, обязательно над этим подумаем", - ответил Путин.
Также Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи, которое позволит избежать многих бюрократических проблем. Путин отметил, что можно подумать и о переводе документов в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при необходимых действиях с документами.
«
"Поручение такое обязательно коллегам своим сформулирую", - сказал Путин.
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