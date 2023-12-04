https://ria.ru/20231204/status-1913769565.html

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, заявил Путин

Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, в российском руководстве обязательно подумают над этим вопросом, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:22

2023-12-04T23:22

2023-12-04T23:22

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владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не локальным, в российском руководстве обязательно подумают над этим вопросом, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник. В ходе заседания член Совета Ирина Боровова призвала президента федерализировать понятие "многодетная семья". Она привела в пример ситуацию, что на сегодняшний день московское удостоверение многодетной семьи не позволяет ей пользоваться теми же льготами в других регионах, даже бесплатной парковкой. "Что касается статуса многодетной семьи, мы не первый раз поднимаем этот вопрос. Вы знаете, это же связано с тем, что сегодня на региональном уровне это делают, и, скажем, у Москвы есть определенные возможности финансовые, а в других регионах страны таких возможностей может не быть. Поэтому парковка машины - это только один из аспектов этого вопроса, он не самый главный, там есть и другие составляющие. Но вы правы, безусловно, статус должен быть, причем он должен быть всероссийским, не локальным, обязательно над этим подумаем", - ответил Путин. Также Боровова предложила ввести единое всероссийское удостоверение многодетной семьи, которое позволит избежать многих бюрократических проблем. Путин отметил, что можно подумать и о переводе документов в электронный формат, чтобы не было излишней нагрузки при необходимых действиях с документами. "Поручение такое обязательно коллегам своим сформулирую", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231204/semi-1913737761.html

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общество, россия, москва, владимир путин