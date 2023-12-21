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В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 21.12.2023
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:00
2023-12-21T09:00
2023-12-21T09:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 8.10 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 47,4 тысячи. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии и ряда других стран. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе приложения, сайта, а также на ошибки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, канада, великобритания, илон маск, twitter, технологии
США, Канада, Великобритания, Илон Маск, Twitter, Технологии
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети X