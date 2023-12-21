https://ria.ru/20231221/sboy-1917132986.html

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 21.12.2023

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:00

2023-12-21T09:00

2023-12-21T09:00

сша

канада

великобритания

илон маск

twitter

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916767794_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_321e9c8bf46aa80ee4c345d4bbe3c4ae.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пользователи X (бывшая Twitter) в ряде стран сообщают о масштабных сбоях в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, сбои в работе X начались около 8.10 мск. Наибольшее количество сбоев фиксируется в США – около 47,4 тысячи. Также сообщения о массовых неполадках поступают из Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии и ряда других стран. Большая часть пользователей жалуются на сбои в работе приложения, сайта, а также на ошибки при соединении с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20211206/bolduin-1762315054.html

сша

канада

великобритания

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, канада, великобритания, илон маск, twitter, технологии