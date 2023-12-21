https://ria.ru/20231221/putin-1917329590.html

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Путин провел телефонный разговор с Мадуро - РИА Новости, 21.12.2023

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:05

2023-12-21T19:05

2023-12-21T19:29

россия

венесуэла

николас мадуро

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области энергетики, торговли и инвестиций, культурно-гуманитарной сфере. Россия продолжит оказывать поддержку усилиям венесуэльского руководства по укреплению национальной экономики и суверенитета." Лидеры обменялись поздравлениями с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и условились о продолжении контактов. Подтверждено приглашение президенту Венесуэлы посетить Россию с визитом в следующем году.Также в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро подчеркнуты общность подходов к формированию многополярного мира и неприятие незаконных санкций."При обмене мнениями по международной повестке дня подчеркнуты общность подходов к формированию справедливого многополярного миропорядка, неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств", - говорится в сообщении.В ходе разговора с Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро проинформировал о переговорах с лидером Гайаны Ирфааном Али по ситуации вокруг района Эссекибо.

https://ria.ru/20231116/briks-1909854762.html

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россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин