https://ria.ru/20231221/putin-1917226925.html

Путин призвал расширить национальные цели развития

Путин призвал расширить национальные цели развития - РИА Новости, 21.12.2023

Путин призвал расширить национальные цели развития

Национальные цели развития РФ нужно расширить, а также уточнить планы до 2036 года, определить целевые параметры, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:19

2023-12-21T15:19

2023-12-21T17:15

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Национальные цели развития РФ нужно расширить, а также уточнить планы до 2036 года, определить целевые параметры, сообщил президент РФ Владимир Путин"В следующем году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года, поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества. Это естественно. И, конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20231221/putin-1917228818.html

россия

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Наталья Макарова

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Путин: "Надо расширить национальные цели развития до 2036 года" Путин: "Надо расширить национальные цели развития до 2036 года" 2023-12-21T15:19 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика