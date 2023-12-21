https://ria.ru/20231221/putin-1917226925.html
Путин призвал расширить национальные цели развития
Путин призвал расширить национальные цели развития - РИА Новости, 21.12.2023
Путин призвал расширить национальные цели развития
Национальные цели развития РФ нужно расширить, а также уточнить планы до 2036 года, определить целевые параметры, сообщил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:19
2023-12-21T15:19
2023-12-21T17:15
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Национальные цели развития РФ нужно расширить, а также уточнить планы до 2036 года, определить целевые параметры, сообщил президент РФ Владимир Путин"В следующем году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года, поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют нашим возросшим возможностям и более высоким запросам общества. Это естественно. И, конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20231221/putin-1917228818.html
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Путин: "Надо расширить национальные цели развития до 2036 года"
Путин: "Надо расширить национальные цели развития до 2036 года"
2023-12-21T15:19
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин призвал расширить национальные цели развития
Путин: надо расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года