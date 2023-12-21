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Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу - РИА Новости, 21.12.2023
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Шоубиз
 
12:29 21.12.2023 (обновлено: 14:06 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pukhlyash-1917175465.html
Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу
Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу - РИА Новости, 21.12.2023
Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу
На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:29
2023-12-21T14:06
шоубиз
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает пресс-служба телеканала. "Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" — во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу – Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы", — приводят слова главного продюсера развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюты. Ближайший выпуск "Дуэты" выйдет в эфир 22 декабря. Участники шоу, которые скрываются за аватарами, впервые за сезон выйдут на сцену вместе со звездами. Например, Фрекен Бок станцует "Ягоду малинку" с Хабибом, а Пеппи и Нюша вдвоем "повоют на Луну".Заключительный выпуск "Фантастики" покажут на Первом канале 29 декабря. Тогда же будет объявлено имя победителя сезона. Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
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новости шоу-бизнеса, дмитрий красилов, юрий аксюта, первый канал (телеканал), знаменитости, москва, россия, алтайский край
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Дмитрий Красилов, Юрий Аксюта, Первый канал (телеканал), Знаменитости, Москва, Россия, Алтайский край
Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу

На Первом рассказали о выпусках "Фантастики", снятых незадолго до смерти Пухляша

© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
Шоу Фантастика. Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов и Александра Ребенок
Шоу Фантастика. Дмитрий Красилов и Александра Ребенок
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов и Александра Ребенок
«
"Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" — во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу – Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы", — приводят слова главного продюсера развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюты.
Ближайший выпуск "Дуэты" выйдет в эфир 22 декабря. Участники шоу, которые скрываются за аватарами, впервые за сезон выйдут на сцену вместе со звездами.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Хабиб
Шоу Фантастика. Хабиб
Шоу "Фантастика". Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Нюша
Шоу Фантастика. Нюша
Шоу "Фантастика". Нюша
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
Шоу Фантастика. Дмитрий Красилов
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 3
Шоу "Фантастика". Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 3
Шоу "Фантастика". Нюша
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 3
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
3 из 3
Например, Фрекен Бок станцует "Ягоду малинку" с Хабибом, а Пеппи и Нюша вдвоем "повоют на Луну".

Заключительный выпуск "Фантастики" покажут на Первом канале 29 декабря. Тогда же будет объявлено имя победителя сезона.
Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.

Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Актер и танцор Дмитрий Красилов на премьере сериала Библиотекарь в московском кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Друзья умершего Пухляша объявили сбор в помощь его родным
19 декабря, 18:28
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаДмитрий КрасиловЮрий АксютаПервый канал (телеканал)ЗнаменитостиМоскваРоссияАлтайский край
 
 
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