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Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу

Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу - РИА Новости, 21.12.2023

Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу

На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:29

2023-12-21T12:29

2023-12-21T14:06

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает пресс-служба телеканала. "Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" — во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу – Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы", — приводят слова главного продюсера развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюты. Ближайший выпуск "Дуэты" выйдет в эфир 22 декабря. Участники шоу, которые скрываются за аватарами, впервые за сезон выйдут на сцену вместе со звездами. Например, Фрекен Бок станцует "Ягоду малинку" с Хабибом, а Пеппи и Нюша вдвоем "повоют на Луну".Заключительный выпуск "Фантастики" покажут на Первом канале 29 декабря. Тогда же будет объявлено имя победителя сезона. Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.

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новости шоу-бизнеса, дмитрий красилов, юрий аксюта, первый канал (телеканал), знаменитости, москва, россия, алтайский край