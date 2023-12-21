Первый канал посвятит два финальных выпуска "Фантастики" Пухляшу
На Первом рассказали о выпусках "Фантастики", снятых незадолго до смерти Пухляша
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Первом рассказали, что два финальных выпуска шоу "Фантастика" посвятят танцору, актеру и "самому позитивному" члену жюри проекта Дмитрию Красилову, сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов и Александра Ребенок
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов и Александра Ребенок
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"Дима был душой проекта, неравнодушным, максимально включенным в съемочный процесс. Неподражаемым в жюри и на сцене, куда без конца выскакивал, чтобы показать участникам новые танцевальные движения. Праздничная атмосфера "Фантастики" — во многом его заслуга. У нас осталось два отснятых, но еще не показанных выпуска шоу – Дуэты и Финал. Мы посвящаем их памяти Димы", — приводят слова главного продюсера развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюты.
Ближайший выпуск "Дуэты" выйдет в эфир 22 декабря. Участники шоу, которые скрываются за аватарами, впервые за сезон выйдут на сцену вместе со звездами.
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Хабиб
Шоу "Фантастика". Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Нюша
Шоу "Фантастика". Нюша
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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Шоу "Фантастика". Хабиб
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
1 из 3
Шоу "Фантастика". Нюша
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
2 из 3
Шоу "Фантастика". Дмитрий Красилов
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
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Например, Фрекен Бок станцует "Ягоду малинку" с Хабибом, а Пеппи и Нюша вдвоем "повоют на Луну".
Заключительный выпуск "Фантастики" покажут на Первом канале 29 декабря. Тогда же будет объявлено имя победителя сезона.
Заключительный выпуск "Фантастики" покажут на Первом канале 29 декабря. Тогда же будет объявлено имя победителя сезона.
Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.
Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.
Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.
Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.
Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.