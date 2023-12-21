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Более 750 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Более 750 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!" - РИА Новости, 21.12.2023
Более 750 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать!"
Более 750 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:18
2023-12-21T15:18
2023-12-21T15:18
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Более 750 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Голосование за инициативы жителей Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!" проводилось с 20 ноября по 20 декабря. "Участие в голосовании приняли 757 736 нижегородцев. Задачу по вовлечению жителей в такие проекты ставит перед нами президент России Владимир Путин. В ближайшее время конкурсная комиссия определит инициативы-победители, и именно активность нижегородцев станет решающим фактором. "Вам решать!" не заменяет собой текущую работу органов власти. Это, прежде всего, возможность сплотить людей для общей цели, чтобы как можно больше граждан ощущали свою причастность к положительным изменениям", - цитирует правительство региона слова Никитина. В этом году на голосование было вынесено 1 018 заявок. Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов среди районов Нижнего Новгорода стали Автозаводский, Ленинский и Канавинский районы, по области – город Бор, Кстовский муниципальный округ, а также Арзамас. "До конца 2023 года конкурсная комиссия определит объекты-победители, которые будут реализованы в 2024 году. Основным и самым значимым критерием конкурсного отбора является уровень поддержки инициативного проекта по итогам онлайн-голосования жителей. На реализацию инициатив из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
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нижегородская область, нижний новгород, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Более 750 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании за проекты инициативного бюджетирования "Вам решать!", сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Голосование за инициативы жителей Нижегородской области в рамках проекта "Вам решать!" проводилось с 20 ноября по 20 декабря.
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"Участие в голосовании приняли 757 736 нижегородцев. Задачу по вовлечению жителей в такие проекты ставит перед нами президент России Владимир Путин. В ближайшее время конкурсная комиссия определит инициативы-победители, и именно активность нижегородцев станет решающим фактором. "Вам решать!" не заменяет собой текущую работу органов власти. Это, прежде всего, возможность сплотить людей для общей цели, чтобы как можно больше граждан ощущали свою причастность к положительным изменениям", - цитирует правительство региона слова Никитина.
В этом году на голосование было вынесено 1 018 заявок. Лидерами голосования по абсолютному количеству голосов среди районов Нижнего Новгорода стали Автозаводский, Ленинский и Канавинский районы, по области – город Бор, Кстовский муниципальный округ, а также Арзамас.
"До конца 2023 года конкурсная комиссия определит объекты-победители, которые будут реализованы в 2024 году. Основным и самым значимым критерием конкурсного отбора является уровень поддержки инициативного проекта по итогам онлайн-голосования жителей. На реализацию инициатив из областного бюджета выделено 1,2 миллиарда рублей", - отмечается в сообщении.
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