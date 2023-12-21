Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год
Сочи, Петербург и Кавминводы вошли в число популярных регионов на Новый год
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Новый год и каникулы с туроператорами по стране отправятся в поездки примерно 600 тысяч туристов, эксперты назвали пятерку самых популярных направлений, сообщает АТОР.
"Это примерно на 30 процентов больше, чем показали реальные продажи годом ранее", – сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Он отметил, что общее удорожание новогодних туров по России за год в среднем по рынку составило всего 10,7 процента, что ниже уровня реальной инфляции.
В этом году активнее, чем в прошлом, шли ранние бронирования. "Туры с наилучшим соотношением цены и качества уже практически раскуплены. Доступны путевки либо в отели премиум-класса, либо в небольшие гостиницы бюджетного сегмента на новогодние даты, но на заезды с 3 января пока еще можно найти что-то интересное", – отмечают в Национальном туроператоре "Алеан".
Исходя из агрегированных результатов продаж, на новогодний период у крупнейших игроков внутреннего рынка в ТОП-5 новогодних внутренних направлений 2024 года входят курорты Краснодарского края (с безусловным лидерством Сочи), Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва, Подмосковье.
Также в число востребованных направлений вошли Север России (Великий Устюг, Карелия), Крым, Казань, Калининград, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Тюменская область.
Подавляющая часть бронирований туров по России – это только отели, без перелета или переезда (их туристы приобретают в большинстве своем самостоятельно), поэтому данные ниже не учитывают стоимость дороги до места отдыха.
Диапазон средних чеков новогоднего тура-2024 без перелета по некоторым регионам России (на одного человека) – от 18 до 26 тысяч рублей. Дороже всего обходятся поездки на горнолыжные курорты – 41-62 тысячи рублей, в Кавминводы – 37,4 тысячи и в Карелию – 32 тысячи рублей.
Средняя продолжительность поездки – три-пять дней, но в Кавминводы отправляются в среднем на неделю.