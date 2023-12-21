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Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
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Туризм
 
03:44 21.12.2023 (обновлено: 07:11 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/prazdniki-1916962645.html
Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год
Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год
На Новый год и каникулы с туроператорами по стране отправятся в поездки примерно 600 тысяч туристов, эксперты назвали пятерку самых популярных направлений,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T03:44
2023-12-21T07:11
туризм
новости - туризм
туризм
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краснодарский край
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Новый год и каникулы с туроператорами по стране отправятся в поездки примерно 600 тысяч туристов, эксперты назвали пятерку самых популярных направлений, сообщает АТОР."Это примерно на 30 процентов больше, чем показали реальные продажи годом ранее", – сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Он отметил, что общее удорожание новогодних туров по России за год в среднем по рынку составило всего 10,7 процента, что ниже уровня реальной инфляции.В этом году активнее, чем в прошлом, шли ранние бронирования. "Туры с наилучшим соотношением цены и качества уже практически раскуплены. Доступны путевки либо в отели премиум-класса, либо в небольшие гостиницы бюджетного сегмента на новогодние даты, но на заезды с 3 января пока еще можно найти что-то интересное", – отмечают в Национальном туроператоре "Алеан".Исходя из агрегированных результатов продаж, на новогодний период у крупнейших игроков внутреннего рынка в ТОП-5 новогодних внутренних направлений 2024 года входят курорты Краснодарского края (с безусловным лидерством Сочи), Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва, Подмосковье. Также в число востребованных направлений вошли Север России (Великий Устюг, Карелия), Крым, Казань, Калининград, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Тюменская область.Подавляющая часть бронирований туров по России – это только отели, без перелета или переезда (их туристы приобретают в большинстве своем самостоятельно), поэтому данные ниже не учитывают стоимость дороги до места отдыха.Диапазон средних чеков новогоднего тура-2024 без перелета по некоторым регионам России (на одного человека) – от 18 до 26 тысяч рублей. Дороже всего обходятся поездки на горнолыжные курорты – 41-62 тысячи рублей, в Кавминводы – 37,4 тысячи и в Карелию – 32 тысячи рублей. Средняя продолжительность поездки – три-пять дней, но в Кавминводы отправляются в среднем на неделю.
https://ria.ru/20231217/blyuda-1916100238.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), санкт-петербург, минеральные воды, москва, московская область (подмосковье), красная поляна, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Краснодарский край, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москва, Московская область (Подмосковье), Красная Поляна, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
Названы самые популярные регионы России для поездок на Новый год

Сочи, Петербург и Кавминводы вошли в число популярных регионов на Новый год

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге
Люди фотографируются на фоне фигуры Деда Мороза в Большом гостином дворе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. На Новый год и каникулы с туроператорами по стране отправятся в поездки примерно 600 тысяч туристов, эксперты назвали пятерку самых популярных направлений, сообщает АТОР.
"Это примерно на 30 процентов больше, чем показали реальные продажи годом ранее", – сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Он отметил, что общее удорожание новогодних туров по России за год в среднем по рынку составило всего 10,7 процента, что ниже уровня реальной инфляции.
В этом году активнее, чем в прошлом, шли ранние бронирования. "Туры с наилучшим соотношением цены и качества уже практически раскуплены. Доступны путевки либо в отели премиум-класса, либо в небольшие гостиницы бюджетного сегмента на новогодние даты, но на заезды с 3 января пока еще можно найти что-то интересное", – отмечают в Национальном туроператоре "Алеан".
Исходя из агрегированных результатов продаж, на новогодний период у крупнейших игроков внутреннего рынка в ТОП-5 новогодних внутренних направлений 2024 года входят курорты Краснодарского края (с безусловным лидерством Сочи), Санкт-Петербург, Кавминводы, Москва, Подмосковье.
Также в число востребованных направлений вошли Север России (Великий Устюг, Карелия), Крым, Казань, Калининград, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Тюменская область.
Подавляющая часть бронирований туров по России – это только отели, без перелета или переезда (их туристы приобретают в большинстве своем самостоятельно), поэтому данные ниже не учитывают стоимость дороги до места отдыха.
Диапазон средних чеков новогоднего тура-2024 без перелета по некоторым регионам России (на одного человека) – от 18 до 26 тысяч рублей. Дороже всего обходятся поездки на горнолыжные курорты – 41-62 тысячи рублей, в Кавминводы – 37,4 тысячи и в Карелию – 32 тысячи рублей.
Средняя продолжительность поездки – три-пять дней, но в Кавминводы отправляются в среднем на неделю.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиКраснодарский крайАссоциация туроператоров России (АТОР)Санкт-ПетербургМинеральные ВодыМоскваМосковская область (Подмосковье)Красная Полянакуда поехать в выходныекуда можно лететькуда поехатьотдых в России
 
 
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