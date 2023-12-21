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СМИ: премьер Ирландии заявил, что подыграл пранкерам - РИА Новости, 21.12.2023
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16:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/prank-1917278451.html
СМИ: премьер Ирландии заявил, что подыграл пранкерам
СМИ: премьер Ирландии заявил, что подыграл пранкерам - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ: премьер Ирландии заявил, что подыграл пранкерам
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:41
2023-12-21T16:41
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка, сообщила в четверг газета Evening Standard. Ранее в офисе Варадкара подтвердили, что он в этом году разговаривал с пранкерами. По словам его представителя, премьер прекратил разговор из-за подозрений касательно его характера, а выложенный в сеть материал якобы "был подделан" и "не отражает того, что на самом деле произошло во время разговора". "Очень быстро стало совершенно очевидно, что что-то происходит и что что-то не так. Я завершил разговор, однако мне как бы было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок", - цитирует издание Варадкара. По словам ирландского премьера, у него "сразу же" возникли подозрения насчет характера звонка, и это якобы было видно из его ответов на вопросы пранкеров, пишет Evening Standard. "Я был очень осторожен в своих ответах… И затем в ходе разговора становилось все более ясно, что этот (звонок) фейковый", - приводит газета слова Варадкара. Ранее в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Варадкаром. В ходе беседы премьер пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев и отметил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.
https://ria.ru/20231205/prankery-1914000915.html
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в мире, ирландия, лео варадкар, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Ирландия, Лео Варадкар, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
СМИ: премьер Ирландии заявил, что подыграл пранкерам

Evening Standard: премьер Ирландии утверждает, что распознал пранк и подыграл

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "подыграл" российским пранкерам Вовану и Лексусу, поскольку у него "сразу же" возникли подозрения по поводу характера звонка, сообщила в четверг газета Evening Standard.
Ранее в офисе Варадкара подтвердили, что он в этом году разговаривал с пранкерами. По словам его представителя, премьер прекратил разговор из-за подозрений касательно его характера, а выложенный в сеть материал якобы "был подделан" и "не отражает того, что на самом деле произошло во время разговора".
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"Очень быстро стало совершенно очевидно, что что-то происходит и что что-то не так. Я завершил разговор, однако мне как бы было необходимо какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок", - цитирует издание Варадкара.
По словам ирландского премьера, у него "сразу же" возникли подозрения насчет характера звонка, и это якобы было видно из его ответов на вопросы пранкеров, пишет Evening Standard. "Я был очень осторожен в своих ответах… И затем в ходе разговора становилось все более ясно, что этот (звонок) фейковый", - приводит газета слова Варадкара.
Ранее в официальном Telegram-канале российских пранкеров Вована и Лексуса был опубликован их разговор с Варадкаром. В ходе беседы премьер пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев и отметил, что не верит в скорое присоединение Украины к ЕС.
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