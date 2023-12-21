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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:21
2023-12-21T16:21
2023-12-21T16:21
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 70 солдат