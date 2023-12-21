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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/poteri-1917256885.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:21
2023-12-21T16:21
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. &quot;На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица &quot;Мста-Б&quot;, а также пушка &quot;Гиацинт-Б&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли более 70 солдат

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«

"На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Минобороны сообщило о ситуации на Купянском и Краснолиманском направлениях
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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