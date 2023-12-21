https://ria.ru/20231221/poteri-1917256885.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:21

2023-12-21T16:21

2023-12-21T16:21

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск в результате интенсивных действий российских военнослужащих на Херсонском направлении составили более 70 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили более 70 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также пушка "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20231221/situatsiya-1917255306.html

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