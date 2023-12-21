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В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:47 21.12.2023 (обновлено: 07:52 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/poteri-1917125580.html
В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ
В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ
Украинские вооруженные силы теряют по 800 человек ежедневно, такие данные приводит немецкое издание Focus. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T06:47
2023-12-21T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские вооруженные силы теряют по 800 человек ежедневно, такие данные приводит немецкое издание Focus."В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — говорится в материале.Вдобавок к этому, отмечает автор, необходимы рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения.Помимо недостатка личного состава украинская армия сталкивается с проблемами в работе западной военной техники, утверждает журнал. "Западные системы вооружений не являются чудодейственным оружием и изнашиваются", — отмечается в публикации.Также, по словам авторов статьи, на способность ВСУ вести боевые действия негативно влияет недостаток боеприпасов."Россия имеет стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны. В то время как поставки из России идут, поставки на Украину застопорились", — констатирует издание.Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует мобилизовывать не менее 20 тысяч человек в месяц.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231221/blinken-1917117073.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато, россия, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг
В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ

Focus: ежедневные потери ВСУ составляют приблизительно 800 человек

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские вооруженные силы теряют по 800 человек ежедневно, такие данные приводит немецкое издание Focus.
"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — говорится в материале.
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Вдобавок к этому, отмечает автор, необходимы рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения.
Помимо недостатка личного состава украинская армия сталкивается с проблемами в работе западной военной техники, утверждает журнал. "Западные системы вооружений не являются чудодейственным оружием и изнашиваются", — отмечается в публикации.
Также, по словам авторов статьи, на способность ВСУ вести боевые действия негативно влияет недостаток боеприпасов.
«
"Россия имеет стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны. В то время как поставки из России идут, поставки на Украину застопорились", — констатирует издание.
Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует мобилизовывать не менее 20 тысяч человек в месяц.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТОРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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