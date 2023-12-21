В Германии раскрыли чудовищные данные о потерях ВСУ
Focus: ежедневные потери ВСУ составляют приблизительно 800 человек
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинские вооруженные силы теряют по 800 человек ежедневно, такие данные приводит немецкое издание Focus.
"В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат", — говорится в материале.
Вдобавок к этому, отмечает автор, необходимы рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения.
Помимо недостатка личного состава украинская армия сталкивается с проблемами в работе западной военной техники, утверждает журнал. "Западные системы вооружений не являются чудодейственным оружием и изнашиваются", — отмечается в публикации.
Также, по словам авторов статьи, на способность ВСУ вести боевые действия негативно влияет недостаток боеприпасов.
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"Россия имеет стабильный доступ к артиллерийским боеприпасам. По оценкам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина ежедневно выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов по сравнению с 20 тысячами с российской стороны. В то время как поставки из России идут, поставки на Украину застопорились", — констатирует издание.
Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая рассказала, что руководство ВСУ планирует мобилизовывать не менее 20 тысяч человек в месяц.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.