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Марию Певчих* объявили в розыск - РИА Новости, 21.12.2023
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17:10 21.12.2023 (обновлено: 17:44 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html
Марию Певчих* объявили в розыск
Марию Певчих* объявили в розыск - РИА Новости, 21.12.2023
Марию Певчих* объявили в розыск
Соратницу Алексея Навального Марию Певчих* объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:10
2023-12-21T17:44
россия
алексей навальный
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соратницу Алексея Навального Марию Певчих* объявили в розыск, следует из базы МВД России. "Певчих Мария Константиновна*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указали в ведомстве.В мае ее внесли в реестр иностранных агентов. Тогда Министерство юстиции уточняло, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Как отмечало министерство, Певчих* занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html
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россия, алексей навальный
Россия, Алексей Навальный
Марию Певчих* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск по статье УК Марию Певчих

© соцсети Марии ПевчихМария Певчих*
Мария Певчих*
© соцсети Марии Певчих
Мария Певчих*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соратницу Алексея Навального Марию Певчих* объявили в розыск, следует из базы МВД России.
«
"Певчих Мария Константиновна*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указали в ведомстве.
В мае ее внесли в реестр иностранных агентов. Тогда Министерство юстиции уточняло, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти.
Как отмечало министерство, Певчих* занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова
14 декабря, 01:30
 
РоссияАлексей Навальный
 
 
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