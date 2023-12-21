https://ria.ru/20231221/pevchikh-1917295316.html

Марию Певчих* объявили в розыск

Марию Певчих* объявили в розыск - РИА Новости, 21.12.2023

Марию Певчих* объявили в розыск

Соратницу Алексея Навального Марию Певчих* объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:10

2023-12-21T17:10

2023-12-21T17:44

россия

алексей навальный

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Соратницу Алексея Навального Марию Певчих* объявили в розыск, следует из базы МВД России. "Певчих Мария Константиновна*. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — указали в ведомстве.В мае ее внесли в реестр иностранных агентов. Тогда Министерство юстиции уточняло, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Как отмечало министерство, Певчих* занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, алексей навальный