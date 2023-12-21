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Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок
Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок - РИА Новости, 21.12.2023
Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок
Житель Петербурга Максим Якубов осужден на 19,5 лет за убийство годовалой дочери и гражданской жены с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:05
2023-12-21T15:05
2023-12-21T15:05
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Житель Петербурга Максим Якубов осужден на 19,5 лет за убийство годовалой дочери и гражданской жены с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд установил, что Якубов в октябре 2020 года в квартире по проспекту Кузнецова в ходе ссоры избил сожительницу и при ней бросил их годовалую дочь на кафельный пол. Ребенок от полученных травм скончался на месте преступления. "Подсудимый убедил женщину не вызывать сотрудников правоохранительных органов", - сообщает пресс-служба. Спустя неделю с целью сокрытия следов убийства Якубов в рюкзаке перенес тело в Южно-Приморский парк, где спрятал в труднодоступном месте. В феврале 2021 года подсудимый, находясь в той же квартире, задушил сожительницу, после чего утопил ее в ванной. Якубов продержал какое-то время тело в квартире, а затем вывез в тот же парк. Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок
Петербуржец, убивший годовалую дочь осенью и ее мать весной, получил 19,5 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Житель Петербурга Максим Якубов осужден на 19,5 лет за убийство годовалой дочери и гражданской жены с особой жестокостью, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
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"С учетом позиции государственного обвинителя Якубову назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Суд установил, что Якубов в октябре 2020 года в квартире по проспекту Кузнецова в ходе ссоры избил сожительницу и при ней бросил их годовалую дочь на кафельный пол. Ребенок от полученных травм скончался на месте преступления. "Подсудимый убедил женщину не вызывать сотрудников правоохранительных органов", - сообщает пресс-служба.
Спустя неделю с целью сокрытия следов убийства Якубов в рюкзаке перенес тело в Южно-Приморский парк, где спрятал в труднодоступном месте.
В феврале 2021 года подсудимый, находясь в той же квартире, задушил сожительницу, после чего утопил ее в ванной. Якубов продержал какое-то время тело в квартире, а затем вывез в тот же парк.
Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый единодушно признан виновным.
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