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В Магадане может появиться памятник из затонувших судов - РИА Новости, 21.12.2023
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05:58 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/pamyatnik-1917122904.html
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов - РИА Новости, 21.12.2023
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:58
2023-12-21T05:58
магадан
общество
магаданская область
охотское море
сергей носов
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МАГАДАН, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов. Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции. "По кораблям, которые поднимают, такая идея, есть у нас уже знаменитая скульптура из железа (скульптура мамонта "Время" в бухте Нагаева - ред.), было бы символично из металлолома поднятых кораблей сделать какой-то памятник генеральной уборке, которая проводится в бухте Нагаева", - сказал Носов.
https://ria.ru/20231209/pamyatnik-1914809711.html
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магадан, общество, магаданская область, охотское море, сергей носов
Магадан, Общество, Магаданская область, Охотское море, Сергей Носов
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов

Губернатор Носов предложил создать в Магадане памятник из затонувших судов

© РИА Новости / Сергей КрасноуховВид на Охотское море
Вид на Охотское море - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Вид на Охотское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов.
Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции.
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"По кораблям, которые поднимают, такая идея, есть у нас уже знаменитая скульптура из железа (скульптура мамонта "Время" в бухте Нагаева - ред.), было бы символично из металлолома поднятых кораблей сделать какой-то памятник генеральной уборке, которая проводится в бухте Нагаева", - сказал Носов.
 
МагаданОбществоМагаданская областьОхотское мореСергей Носов
 
 
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