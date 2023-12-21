https://ria.ru/20231221/pamyatnik-1917122904.html
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов - РИА Новости, 21.12.2023
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:58
2023-12-21T05:58
2023-12-21T05:58
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магаданская область
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МАГАДАН, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов. Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции. "По кораблям, которые поднимают, такая идея, есть у нас уже знаменитая скульптура из железа (скульптура мамонта "Время" в бухте Нагаева - ред.), было бы символично из металлолома поднятых кораблей сделать какой-то памятник генеральной уборке, которая проводится в бухте Нагаева", - сказал Носов.
https://ria.ru/20231209/pamyatnik-1914809711.html
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магадан, общество, магаданская область, охотское море, сергей носов
Магадан, Общество, Магаданская область, Охотское море, Сергей Носов
В Магадане может появиться памятник из затонувших судов
Губернатор Носов предложил создать в Магадане памятник из затонувших судов
МАГАДАН, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании, посвященном расчистке дна Охотского моря в Магадане, предложил создать памятник из затонувших судов.
Акваторию рыбного порта Магадана несколько лет очищают от затонувших судов в рамках федеральной программы "Генеральная уборка". Общий объем выполненных работ составляет 20 единиц "подводного флота". Сам рыбный порт в 2023 году перешел в собственность региона и нуждается в серьезной реконструкции.
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"По кораблям, которые поднимают, такая идея, есть у нас уже знаменитая скульптура из железа (скульптура мамонта "Время" в бухте Нагаева - ред.), было бы символично из металлолома поднятых кораблей сделать какой-то памятник генеральной уборке, которая проводится в бухте Нагаева", - сказал Носов.