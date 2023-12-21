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Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку - РИА Новости, 21.12.2023
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10:30 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/otsrochka-1917145555.html
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку - РИА Новости, 21.12.2023
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:30
2023-12-21T10:30
владимир путин
россия
сергей шойгу
максут шадаев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в поручении. Доклад – до 15 января 2024 года, далее – один раз в месяц. Ответственными назначены Сергей Шойгу и Максут Шадаев.
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владимир путин, россия, сергей шойгу, максут шадаев
Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Максут Шадаев
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку

Путин поручил доложить о работе автоматического подтверждения права на отсрочку

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в поручении.
Доклад – до 15 января 2024 года, далее – один раз в месяц. Ответственными назначены Сергей Шойгу и Максут Шадаев.
ИТ-специалисты в дата-центре - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии
6 декабря, 13:46
 
Владимир ПутинРоссияСергей ШойгуМаксут Шадаев
 
 
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