https://ria.ru/20231221/otsrochka-1917145555.html
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку - РИА Новости, 21.12.2023
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:30
2023-12-21T10:30
2023-12-21T10:30
владимир путин
россия
сергей шойгу
максут шадаев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в поручении. Доклад – до 15 января 2024 года, далее – один раз в месяц. Ответственными назначены Сергей Шойгу и Максут Шадаев.
https://ria.ru/20231206/mintsifry-1914103473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сергей шойгу, максут шадаев
Владимир Путин, Россия, Сергей Шойгу, Максут Шадаев
Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку
Путин поручил доложить о работе автоматического подтверждения права на отсрочку