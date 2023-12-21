https://ria.ru/20231221/otsrochka-1917145555.html

Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку

Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку - РИА Новости, 21.12.2023

Путину доложат о работе автоматического подтверждения права на отсрочку

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:30

2023-12-21T10:30

2023-12-21T10:30

владимир путин

россия

сергей шойгу

максут шадаев

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ совместно с Минцифры РФ доложить до 15 января о работе по автоматическому подтверждению права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... автоматического подтверждения права на предоставление отсрочки от призыва на военную службу", - говорится в поручении. Доклад – до 15 января 2024 года, далее – один раз в месяц. Ответственными назначены Сергей Шойгу и Максут Шадаев.

https://ria.ru/20231206/mintsifry-1914103473.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, россия, сергей шойгу, максут шадаев