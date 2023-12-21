https://ria.ru/20231221/oruzhie-1917360947.html

США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом

США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023

США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом

США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки конгрессом выделения новых... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:06

2023-12-21T23:06

2023-12-21T23:06

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки конгрессом выделения новых средств Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Остается еще один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сообщила она журналистам. При этом Жан-Пьер на стала подтверждать или опровергать возможность передачи Вашингтоном Киеву оружия после того, как деньги закончатся, но отметила, что будущая поддержка Украины потребует от конгресса США согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств. Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество в конгрессе, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231221/konflikt-1917280921.html

https://ria.ru/20231221/vygoda-1917299363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато, карин жан-пьер, сергей лавров, администрация президента сша