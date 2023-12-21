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США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023
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23:06 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/oruzhie-1917360947.html
США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом
США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2023
США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом
США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки конгрессом выделения новых... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:06
2023-12-21T23:06
в мире
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джо байден
нато
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки конгрессом выделения новых средств Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Остается еще один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сообщила она журналистам. При этом Жан-Пьер на стала подтверждать или опровергать возможность передачи Вашингтоном Киеву оружия после того, как деньги закончатся, но отметила, что будущая поддержка Украины потребует от конгресса США согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств. Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество в конгрессе, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231221/konflikt-1917280921.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато, карин жан-пьер, сергей лавров, администрация президента сша
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, НАТО, Карин Жан-Пьер, Сергей Лавров, Администрация президента США
США объявят о последнем пакете оружия Киеву до конца года, заявил Белый дом

Белый дом: США намерены объявить до конца года о последнем пакете оружия Киеву

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США по-прежнему намерены объявить до конца года о последнем пакете помощи Украине, а новые поставки оружия потребуют поддержки конгрессом выделения новых средств Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"Остается еще один заключительный пакет помощи, которую мы можем дать Украине", - сообщила она журналистам.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Осознайте реальность": в конгрессе США резко высказались об Украине
Вчера, 16:44
При этом Жан-Пьер на стала подтверждать или опровергать возможность передачи Вашингтоном Киеву оружия после того, как деньги закончатся, но отметила, что будущая поддержка Украины потребует от конгресса США согласовать запрос президента Джо Байдена на выделение новых средств.
Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Договориться сторонам пока не удалось, более того, по данным СМИ, между администрацией Байдена и его однопартийцами из Демократической партии, представляющими латиноамериканское сообщество в конгрессе, нарастают разногласия из-за переговоров Белого дома с республиканцами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Вчера, 17:21
 
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