https://ria.ru/20231221/moskva-1917322136.html

Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 21.12.2023

Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и до минус 9 градусов, сообщил в своем Тelegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:36

2023-12-21T18:36

2023-12-21T18:52

общество

москва

михаил леус

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911618385_0:113:3237:1934_1920x0_80_0_0_29d3548e1f7ebf8071ded922775e19a2.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и до минус 9 градусов, сообщил в своем Тelegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а Новогоднюю ночь мы проведём с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 - минус 9 градусов", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что волна тепла, начавшаяся в воскресенье первой в декабре оттепелью, достигла своего апогея в среду, когда воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, и это будет максимум нынешнего декабря. В пятницу и в субботу дневная температура не превысит ноль - плюс 3. Суббота отметится довольно интенсивными влажными снегопадами."Воскресенье также начнётся снегом, но уже не мокрым, так как температурный фон в течение последнего дня недели останется в зоне слабых морозов, и приведёт к формированию гололедицы. В первые два дня новой недели днём уже минус 1 - минус 3 и ещё немного подсыплет снежку. В среду еврозима попробует ещё раз вернутся в Первопрестольную, но получится это у неё слабо – на фоне небольшого снега температурный фон будет колебаться около нулевой отметки", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231221/salyut-1917271221.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, михаил леус, новый год