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Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 21.12.2023
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18:36 21.12.2023 (обновлено: 18:52 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/moskva-1917322136.html
Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь - РИА Новости, 21.12.2023
Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и до минус 9 градусов, сообщил в своем Тelegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:36
2023-12-21T18:52
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и до минус 9 градусов, сообщил в своем Тelegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а Новогоднюю ночь мы проведём с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 - минус 9 градусов", - сообщил Леус.Синоптик отметил, что волна тепла, начавшаяся в воскресенье первой в декабре оттепелью, достигла своего апогея в среду, когда воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, и это будет максимум нынешнего декабря. В пятницу и в субботу дневная температура не превысит ноль - плюс 3. Суббота отметится довольно интенсивными влажными снегопадами."Воскресенье также начнётся снегом, но уже не мокрым, так как температурный фон в течение последнего дня недели останется в зоне слабых морозов, и приведёт к формированию гололедицы. В первые два дня новой недели днём уже минус 1 - минус 3 и ещё немного подсыплет снежку. В среду еврозима попробует ещё раз вернутся в Первопрестольную, но получится это у неё слабо – на фоне небольшого снега температурный фон будет колебаться около нулевой отметки", - добавил метеоролог.
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общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Синоптик предсказал небольшой снег в Москве в новогоднюю ночь

Синоптик "Фобос": в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Москве ожидается снег и до минус 9 градусов, сообщил в своем Тelegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Дальнейшие прогнозы математических моделей пока имеют большую вариативность, но большая их часть, и мы вместе с ними, склонны считать, что это будет последняя в уходящем году оттепель, а Новогоднюю ночь мы проведём с легким снегом и с температурой, близкой к климатической норме – под звон курантов столбики термометров остановятся в диапазоне минус 4 - минус 9 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик отметил, что волна тепла, начавшаяся в воскресенье первой в декабре оттепелью, достигла своего апогея в среду, когда воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, и это будет максимум нынешнего декабря. В пятницу и в субботу дневная температура не превысит ноль - плюс 3. Суббота отметится довольно интенсивными влажными снегопадами.
"Воскресенье также начнётся снегом, но уже не мокрым, так как температурный фон в течение последнего дня недели останется в зоне слабых морозов, и приведёт к формированию гололедицы. В первые два дня новой недели днём уже минус 1 - минус 3 и ещё немного подсыплет снежку. В среду еврозима попробует ещё раз вернутся в Первопрестольную, но получится это у неё слабо – на фоне небольшого снега температурный фон будет колебаться около нулевой отметки", - добавил метеоролог.
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