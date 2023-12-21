https://ria.ru/20231221/menyu-1917137670.html

Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника

Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника - РИА Новости, 21.12.2023

Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника

Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:45

2023-12-21T09:45

2023-12-21T09:45

здоровье - общество

москва

исмаил османов

новый год

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда и копчености, вместо этого - легкие салаты и морс, рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. "При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов. Также, по его словам, стоит использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых. "Правило выглядит так: в каждый прием пищи на тарелке (размером с ладонь того, кто ест), половину объема должны занимать овощи и фрукты (клетчатка), четверть - белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и напитки) и четверть - углеводы (макароны, хлеб, картофель, выпечка)", - сказал Османов. Кроме того, главный педиатр рекомендовал не встречать за столом Новый год детям дошкольного возраста. "Детям постарше (здоровым, не имеющих хронических заболеваний) допускается на часок задержаться и встретить праздник. В тарелке могут быть легкие овощные и фруктовые салаты, закуски и бокал с морсом, компотом или небольшим количеством сока. Порция должна быть чуть меньше привычной", - добавил Османов.

https://ria.ru/20231221/podarki-1917126002.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, москва, исмаил османов, новый год