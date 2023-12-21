Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/menyu-1917137670.html
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника - РИА Новости, 21.12.2023
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника
Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:45
2023-12-21T09:45
здоровье - общество
москва
исмаил османов
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840465255_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_162322f11b6487f623ba0410948443bf.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда и копчености, вместо этого - легкие салаты и морс, рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. "При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов. Также, по его словам, стоит использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых. "Правило выглядит так: в каждый прием пищи на тарелке (размером с ладонь того, кто ест), половину объема должны занимать овощи и фрукты (клетчатка), четверть - белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и напитки) и четверть - углеводы (макароны, хлеб, картофель, выпечка)", - сказал Османов. Кроме того, главный педиатр рекомендовал не встречать за столом Новый год детям дошкольного возраста. "Детям постарше (здоровым, не имеющих хронических заболеваний) допускается на часок задержаться и встретить праздник. В тарелке могут быть легкие овощные и фруктовые салаты, закуски и бокал с морсом, компотом или небольшим количеством сока. Порция должна быть чуть меньше привычной", - добавил Османов.
https://ria.ru/20231221/podarki-1917126002.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840465255_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_b25c98c1607f25c8c45e1b8ed6fe83b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, исмаил османов, новый год
Здоровье - Общество, Москва, Исмаил Османов, Новый год
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника

Главный педиатр Москвы: в Новый год школьники должны есть легкие салаты и морс

© Фото : FreepikСемья отмечает Новый год
Семья отмечает Новый год - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Freepik
Семья отмечает Новый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда и копчености, вместо этого - легкие салаты и морс, рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов.
Также, по его словам, стоит использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых.
"Правило выглядит так: в каждый прием пищи на тарелке (размером с ладонь того, кто ест), половину объема должны занимать овощи и фрукты (клетчатка), четверть - белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и напитки) и четверть - углеводы (макароны, хлеб, картофель, выпечка)", - сказал Османов.
Новогодняя игрушка с зеленым драконом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
06:59
Кроме того, главный педиатр рекомендовал не встречать за столом Новый год детям дошкольного возраста.
"Детям постарше (здоровым, не имеющих хронических заболеваний) допускается на часок задержаться и встретить праздник. В тарелке могут быть легкие овощные и фруктовые салаты, закуски и бокал с морсом, компотом или небольшим количеством сока. Порция должна быть чуть меньше привычной", - добавил Османов.
 
Здоровье - ОбществоМоскваИсмаил ОсмановНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала