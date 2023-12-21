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Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника - РИА Новости, 21.12.2023
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника
Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:45
2023-12-21T09:45
2023-12-21T09:45
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда и копчености, вместо этого - легкие салаты и морс, рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов. "При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов. Также, по его словам, стоит использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых. "Правило выглядит так: в каждый прием пищи на тарелке (размером с ладонь того, кто ест), половину объема должны занимать овощи и фрукты (клетчатка), четверть - белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и напитки) и четверть - углеводы (макароны, хлеб, картофель, выпечка)", - сказал Османов. Кроме того, главный педиатр рекомендовал не встречать за столом Новый год детям дошкольного возраста. "Детям постарше (здоровым, не имеющих хронических заболеваний) допускается на часок задержаться и встретить праздник. В тарелке могут быть легкие овощные и фруктовые салаты, закуски и бокал с морсом, компотом или небольшим количеством сока. Порция должна быть чуть меньше привычной", - добавил Османов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, москва, исмаил османов, новый год
Здоровье - Общество, Москва, Исмаил Османов, Новый год
Врач рассказал, что должно входить в новогоднее меню для школьника
Главный педиатр Москвы: в Новый год школьники должны есть легкие салаты и морс
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Детям дошкольного возраста не рекомендуется оставаться на новогоднее застолье, а детей постарше можно оставить, но в их меню не должна присутствовать жирная еда и копчености, вместо этого - легкие салаты и морс, рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З.А. Башляевой Исмаил Османов.
"При составлении новогоднего меню для ребенка стоит исключить острые, жареные, копченые продукты, а также салаты с майонезом и кетчупом, маринованные продукты, газированные напитки (в том числе, "детское шампанское"), продукты с красителями и консервантами", - сказал Османов.
Также, по его словам, стоит использовать правило "здоровой тарелки", которое работает и для детей, и для взрослых.
"Правило выглядит так: в каждый прием пищи на тарелке (размером с ладонь того, кто ест), половину объема должны занимать овощи и фрукты (клетчатка), четверть - белок (мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты и напитки) и четверть - углеводы (макароны, хлеб, картофель, выпечка)", - сказал Османов.
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Кроме того, главный педиатр рекомендовал не встречать за столом Новый год детям дошкольного возраста.
"Детям постарше (здоровым, не имеющих хронических заболеваний) допускается на часок задержаться и встретить праздник. В тарелке могут быть легкие овощные и фруктовые салаты, закуски и бокал с морсом, компотом или небольшим количеством сока. Порция должна быть чуть меньше привычной", - добавил Османов.