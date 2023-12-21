https://ria.ru/20231221/matvienko-1917219318.html

Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили

Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили

Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:59

2023-12-21T14:59

2023-12-21T14:59

общество

авто

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

mercedes

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Я приветствую переход на отечественные автомобили, но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.Матвиенко напомнила, что переводом ведомств, в том числе, Совета Федерации занимается Управделами президента РФ. По словам политика, Управделами будет определять и марки автомобилей, на которые чиновники будут "пересаживаться". "Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes. И вы знаете, мне очень нравится эта машина - удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20230912/minpromtorg-1895828684.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, mercedes