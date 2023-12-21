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Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 21.12.2023
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14:59 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917219318.html
Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили
Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили
Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:59
2023-12-21T14:59
общество
авто
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. &quot;Я приветствую переход на отечественные автомобили, но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу&quot;, - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.Матвиенко напомнила, что переводом ведомств, в том числе, Совета Федерации занимается Управделами президента РФ. По словам политика, Управделами будет определять и марки автомобилей, на которые чиновники будут "пересаживаться". "Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes. И вы знаете, мне очень нравится эта машина - удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", - добавила парламентарий.
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общество, авто, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, mercedes
Общество, Авто, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Mercedes
Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили

Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без кампанейщины

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«

"Я приветствую переход на отечественные автомобили, но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко напомнила, что переводом ведомств, в том числе, Совета Федерации занимается Управделами президента РФ. По словам политика, Управделами будет определять и марки автомобилей, на которые чиновники будут "пересаживаться".
«
"Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes. И вы знаете, мне очень нравится эта машина - удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", - добавила парламентарий.
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ОбществоАвтоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФMercedes
 
 
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