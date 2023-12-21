Матвиенко выступила за переход чиновников на отечественные автомобили
Матвиенко: чиновники должны перейти на отечественные автомобили без кампанейщины
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Переход чиновников на отечественные автомобили в России – правильная идея, но, главное, чтобы он проходил без кампанейщины и "показушности", считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Я приветствую переход на отечественные автомобили, но я всегда против некой показной кампанейщины. Когда действующие автомобили, которые сегодня используются в нашей работе, закончат свой век, когда они выйдут из строя, естественно, будет происходить плановая замена. А не так - сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность - я терпеть не могу", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.
Матвиенко напомнила, что переводом ведомств, в том числе, Совета Федерации занимается Управделами президента РФ. По словам политика, Управделами будет определять и марки автомобилей, на которые чиновники будут "пересаживаться".
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"Я давно езжу на Aurus, а до этого был Mercedes. И вы знаете, мне очень нравится эта машина - удобная, комфортная. Думаю, что и по остальным мы выйдем на правильный, корректный уровень", - добавила парламентарий.