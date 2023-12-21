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Матвиенко предложила упростить законы, касающиеся возвращения россиян - РИА Новости, 21.12.2023
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14:51 21.12.2023 (обновлено: 14:53 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917215730.html
Матвиенко предложила упростить законы, касающиеся возвращения россиян
Матвиенко предложила упростить законы, касающиеся возвращения россиян - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко предложила упростить законы, касающиеся возвращения россиян
Законодательство, касающееся возвращения в Россию соотечественников и тех, кто разделяет наши традиционные ценности, можно упростить, считает спикер Совфеда... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:51
2023-12-21T14:53
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Законодательство, касающееся возвращения в Россию соотечественников и тех, кто разделяет наши традиционные ценности, можно упростить, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе ежегодного брифинга спикера спросили про перспективы переезда в Россию жителей из Европы, несогласных с западными "ценностями". В качестве примера приводилась ситуация с семьей из Германии, которая запросила политическое убежище в России, опасаясь изъятия у них детей. "Вы об одной семье говорите, я уже таких примеров знаю очень много. Когда, действительно, от того ужаса, который там творится в отношении детей, пропаганды ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), возможности ребенку менять пол, могут в рамках ювенальной юстиции у любых родителей отнять ребенка. Это уже запредельно", - ответила Матвиенко. По мнению сенатора, люди, которые уходят от "западных ценностей" - это наши люди, которые разделяют наши ценности. "Мы рады в России принимать наших единомышленников", - сказала политик. По ее словам, для этого надо создавать условия. Кроме того, "есть закон о возвращении соотечественников, он устарел, его надо менять, нам надо упростить в этой части законодательство", добавила она. По словам сенатора, это не означает, что нужно российское гражданство "раздавать по первому требованию". Речь идет о людях, которые "действительно наши соотечественники, которые ценят русский мир, люди, которые не принимают извращенные ЛГБТ*-принципы воспитания для своих детей", сказала Матвиенко. "Здесь надо по-другому к ним подходить, более дружелюбно, и создавать условия", - заключила она. * Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20231219/semya-1916767594.html
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валентина матвиенко, россия, европа, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Европа, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила упростить законы, касающиеся возвращения россиян

Матвиенко предложила упростить законодательство о возвращении соотечественников

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Законодательство, касающееся возвращения в Россию соотечественников и тех, кто разделяет наши традиционные ценности, можно упростить, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе ежегодного брифинга спикера спросили про перспективы переезда в Россию жителей из Европы, несогласных с западными "ценностями". В качестве примера приводилась ситуация с семьей из Германии, которая запросила политическое убежище в России, опасаясь изъятия у них детей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Многодетная семья из Германии бежала в Россию от ювенальной полиции
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"Вы об одной семье говорите, я уже таких примеров знаю очень много. Когда, действительно, от того ужаса, который там творится в отношении детей, пропаганды ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), возможности ребенку менять пол, могут в рамках ювенальной юстиции у любых родителей отнять ребенка. Это уже запредельно", - ответила Матвиенко. По мнению сенатора, люди, которые уходят от "западных ценностей" - это наши люди, которые разделяют наши ценности.
"Мы рады в России принимать наших единомышленников", - сказала политик. По ее словам, для этого надо создавать условия.
Кроме того, "есть закон о возвращении соотечественников, он устарел, его надо менять, нам надо упростить в этой части законодательство", добавила она.
По словам сенатора, это не означает, что нужно российское гражданство "раздавать по первому требованию". Речь идет о людях, которые "действительно наши соотечественники, которые ценят русский мир, люди, которые не принимают извращенные ЛГБТ*-принципы воспитания для своих детей", сказала Матвиенко. "Здесь надо по-другому к ним подходить, более дружелюбно, и создавать условия", - заключила она.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Валентина МатвиенкоРоссияЕвропаСовет Федерации РФ
 
 
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