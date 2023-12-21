https://ria.ru/20231221/matvienko-1917200356.html

Матвиенко призвала к принятию национальной стратегии в интересах семьи

Матвиенко призвала к принятию национальной стратегии в интересах семьи - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко призвала к принятию национальной стратегии в интересах семьи

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости принятия национальной стратегии в интересах семьи, а также включения в нее бабушек и дедушек. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:57

2023-12-21T13:57

2023-12-21T13:57

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости принятия национальной стратегии в интересах семьи, а также включения в нее бабушек и дедушек. "В последнее время стройная система (поддержки семей – ред.) выстроена. От беременных, поддержки семей с детьми, до совершеннолетия. На мой взгляд, сегодня нам следует перейти на следующий шаг и принять национальную стратегию в интересах семьи и детей. Не знаю, примут ли ее, но буду ее поддерживать. Где (в стратегии – ред.) будет все сведено, где будет понятно, как государство относится к семье и детям", - сообщила Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ. При этом она отметила, что с "демографией не очень хорошо у нас", сообщив, что включила бы в стратегию не только детей и родителей, но и бабушек с дедушками. "После того как мы внесли изменения в конституцию, где сделали отдельный акцент на традиционных ценностях, на семье и детях как государственном приоритете, естественно, я считаю, что нужно усиливать государственную системную политику по поддержке семей. И не только усиливать, системно ее создавать", - сказала спикер Совфеда. Также, по словам Матвиенко, надо максимально использовать обвяленный Год семьи и детей для доведения до совершенства семейной политики.

https://ria.ru/20231123/matkapital-1911440151.html

https://ria.ru/20231220/rudenya-1917081503.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф