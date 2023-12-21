https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок
Спикер СФ Валентина Матвиенко на вопрос о ее готовности возглавить СФ еще на один срок ответила: как говорится, "я подумаю об этом завтра". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:42
2023-12-21T12:42
2023-12-21T13:03
совет федерации рф
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко на вопрос о ее готовности возглавить СФ еще на один срок ответила: как говорится, "я подумаю об этом завтра"."Как говорила героиня одного известно романа "об этом я подумаю завтра", - сказала она в ответ на вопрос о том, готова ли она возглавить СФ еще на один срок. Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, политика, валентина матвиенко
Совет Федерации РФ, Политика, Валентина Матвиенко
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок
Матвиенко заявила, что подумает, готова ли она возглавить СФ еще на один срок
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко на вопрос о ее готовности возглавить СФ еще на один срок ответила: как говорится, "я подумаю об этом завтра".
"Как говорила героиня одного известно романа "об этом я подумаю завтра", - сказала она в ответ на вопрос о том, готова ли она возглавить СФ еще на один срок. Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.
Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - отметила Матвиенко.
Матвиенко рассказала, где и как проведет отпуск