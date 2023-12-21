https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html

Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок

Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок

Спикер СФ Валентина Матвиенко на вопрос о ее готовности возглавить СФ еще на один срок ответила: как говорится, "я подумаю об этом завтра". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:42

2023-12-21T12:42

2023-12-21T13:03

совет федерации рф

политика

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спикер СФ Валентина Матвиенко на вопрос о ее готовности возглавить СФ еще на один срок ответила: как говорится, "я подумаю об этом завтра"."Как говорила героиня одного известно романа "об этом я подумаю завтра", - сказала она в ответ на вопрос о том, готова ли она возглавить СФ еще на один срок. Она отметила, что очень загружена работой и "нет свободных строчек", когда формируется ее план.Матвиенко добавила, что она командный человек. "Я член команды и правда благодарна судьбе, что у меня была такая возможность и есть такая возможность работать в команде Владимира Владимировича Путина... это настоящая служба на государство и на людей", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20230725/matvienko-1886152040.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, политика, валентина матвиенко