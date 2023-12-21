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"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
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12:06 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/lovushka-1917169154.html
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ - РИА Новости, 21.12.2023
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ
Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя, пишет бывший помощник заместителя... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:06
2023-12-21T12:06
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политика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.&quot;Французская боевая машина пехоты AMX-10RC оказалась смертельной ловушкой для украинцев, которые считают ее &quot;тонкую броню&quot; неподходящей для использования на передовой. Так называемый &quot;уничтожитель танков&quot; часто сам оказывается уничтоженным&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также указал, что на решение Парижа повлияло не только уничтожение французской техники, но и других западных союзников Украины: немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли" постигла та же судьба.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231221/ugroza-1917160355.html
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в мире, украина, франция, сша, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Франция, США, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
"Смертельная ловушка". Украина получила удар в спину от союзника, пишут СМИ

AT: Франция отказалась поставлять танки Leclerc Украине из-за провала AMX-10RC

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Франция отказалась поставлять Украине свои основные боевые танки Leclerc из-за провала бронемашин AMX-10RC на поле боя, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.
«

"Французская боевая машина пехоты AMX-10RC оказалась смертельной ловушкой для украинцев, которые считают ее "тонкую броню" неподходящей для использования на передовой. Так называемый "уничтожитель танков" часто сам оказывается уничтоженным", — говорится в материале.

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Обозреватель также указал, что на решение Парижа повлияло не только уничтожение французской техники, но и других западных союзников Украины: немецкие "Леопарды" и американские "Брэдли" постигла та же судьба.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время российские вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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