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Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб - РИА Новости, 21.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:34 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/kravtsov-1917342821.html
Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб
Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб - РИА Новости, 21.12.2023
Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб
Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:34
2023-12-21T20:34
год педагога и наставника
образование
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Нам нужно наполнять содержанием детский отдых, развивать образовательный туризм, чтобы наши ребята посещали театры. У нас сегодня практически уже в каждой школе создан свой театр и спортивный клуб, хоровое пение", - сказал Кравцов на совещании с представителями образовательной отрасли. Он отметил, что в целом в течение года, который объявлен годом педагога и наставника, в России было проведено почти 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек.
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образование, сергей кравцов, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Образование, Сергей Кравцов, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Нам нужно наполнять содержанием детский отдых, развивать образовательный туризм, чтобы наши ребята посещали театры. У нас сегодня практически уже в каждой школе создан свой театр и спортивный клуб, хоровое пение", - сказал Кравцов на совещании с представителями образовательной отрасли.
Он отметил, что в целом в течение года, который объявлен годом педагога и наставника, в России было проведено почти 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек.
 
Год педагога и наставникаОбразованиеСергей КравцовОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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