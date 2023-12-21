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Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб
Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб - РИА Новости, 21.12.2023
Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб
Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:34
2023-12-21T20:34
2023-12-21T20:34
год педагога и наставника
образование
сергей кравцов
образование - общество
сн_образование
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Нам нужно наполнять содержанием детский отдых, развивать образовательный туризм, чтобы наши ребята посещали театры. У нас сегодня практически уже в каждой школе создан свой театр и спортивный клуб, хоровое пение", - сказал Кравцов на совещании с представителями образовательной отрасли. Он отметил, что в целом в течение года, который объявлен годом педагога и наставника, в России было проведено почти 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек.
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образование, сергей кравцов, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Образование, Сергей Кравцов, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Нам нужно наполнять содержанием детский отдых, развивать образовательный туризм, чтобы наши ребята посещали театры. У нас сегодня практически уже в каждой школе создан свой театр и спортивный клуб, хоровое пение", - сказал Кравцов на совещании с представителями образовательной отрасли.
Он отметил, что в целом в течение года, который объявлен годом педагога и наставника, в России было проведено почти 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек.