https://ria.ru/20231221/kravtsov-1917342821.html

Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб

Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб - РИА Новости, 21.12.2023

Кравцов: почти в каждой школе в РФ создан свой театр и спортивный клуб

Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:34

2023-12-21T20:34

2023-12-21T20:34

год педагога и наставника

образование

сергей кравцов

образование - общество

сн_образование

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891925894_0:0:3043:1712_1920x0_80_0_0_c2df17d5c165c0258eb8a141b5513359.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Практически в каждой российской школе создан свой театр и спортивный клуб, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Нам нужно наполнять содержанием детский отдых, развивать образовательный туризм, чтобы наши ребята посещали театры. У нас сегодня практически уже в каждой школе создан свой театр и спортивный клуб, хоровое пение", - сказал Кравцов на совещании с представителями образовательной отрасли. Он отметил, что в целом в течение года, который объявлен годом педагога и наставника, в России было проведено почти 7 тысяч федеральных и региональных мероприятий, которыми были охвачены более 17 миллионов человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, сергей кравцов, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор