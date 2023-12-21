Состоялась премьера фильма "Холоп 2"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера сиквела "Холоп 2"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСъемочная группа на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. 20 декабря 2023
Съемочная группа на премьере фильма "Холоп 2" режиссера Клима Шипенко в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве. 20 декабря 2023
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Премьера сиквела "Холоп 2" прошла в среду в кинотеатре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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"Тот случай, когда вышел хороший, любимый фильм - это большое счастье. Мы ждем продолжение, оно выходит и часто это большое несчастье. Но не с Yellow, Black and White, командой Эдуарда Илояна, Виталия Шляппо, Дениса Жалинского. Вы в этом неоднократно уже убеждались, потому что наперекор традициям у них все по-другому. Особенно с режиссером Климом Шипенко", - сказал продюсер Антон Златопольский перед премьерой.
История перевоспитания мажора Гриши завоевала народную любовь и получила продолжение. На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати, мама которой - чиновница, всегда прикрывает выходки дочери.
"Моя героиня Катя - типичный представитель золотой молодежи, девушка, которая считает, что ей всё позволено. На самом деле за всей этой колючестью и надменностью скрывается одиночество и детские травмы", - рассказала журналистам исполнительница главной роли Аглая Тарасова.
Милош Бикович признался, что вторая часть ему понравилась больше первой. По его словам, его персонаж продолжил свое развитие и получил возможность взглянуть на себя со стороны.
"Гриша в Кате видит некое зеркало: видит самого себя в начале, когда он сам себя раздражал, и того, каким он стал, когда в него верят. Таким образом персонаж Кати дополняет персонаж Гриши", - отметил Бикович.
Во второй части фильма "пункт перевоспитания" несколько изменен: по стечению обстоятельств герои переносятся в другой антураж. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Пышные балы снимали в Мраморном дворце, танцевальный зал и библиотеку — в Доме Архитектора и Доме Ученых, а сцены на воде — на Неве и канале Грибоедова.
Кроме Биковича и Тарасовой в фильме сыграли Мария Миронова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Кирилл Нагиев и Павел Деревянко, неожиданно представший в образе Наполеона.
Фильм выйдет в прокат 1 января 2024 года и будет бороться за лидерство в новогоднем прокате.