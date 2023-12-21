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"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада - РИА Новости, 21.12.2023
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08:00 21.12.2023 (обновлено: 08:06 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/khokhly-1917049270.html
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада - РИА Новости, 21.12.2023
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада
Год завершается для Киева не лучшим образом. Контрнаступление окончательно провалилось, западные союзники не смогли в декабре согласовать финансирование, в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T08:00
2023-12-21T08:06
безопасность
украина
киев
россия
иван мазепа
сергей шойгу
вооруженные силы украины
c-130 hercules
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Год завершается для Киева не лучшим образом. Контрнаступление окончательно провалилось, западные союзники не смогли в декабре согласовать финансирование, в войсках — нехватка артиллерийских боеприпасов. Впрочем, наивно думать, что Вашингтон и Брюссель бросят на произвол судьбы такое удобное "средство против России", как Украина. О том, чем они помогут, — в материале РИА Новости.Завоевать воздухКак сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства, с весны 2022-го страны Запада передали Киеву 5220 танков, БТР и БМП, 80 вертолетов, 28 самолетов, 23 тысячи БПЛА и более 1,3 тысячи ствольных и реактивных артиллерийских систем. Российской армии доводилось сталкиваться в бою со всеми поставленными типами бронетехники — за исключением американских танков M1A1 Abrams, которые украинское командование бережет.Благодаря помощи, оказываемой Западом последние два года, ВСУ сегодня — одна из наиболее "пестрых" по составу вооружения армий в мире. Только основных боевых танков на Украине — не менее семи разновидностей, не говоря о БМП, БТР и уж тем более бронеавтомобилях. А разнообразию и типам буксируемых и самоходных орудий позавидовал бы крупный артиллерийский музей.Однако западная техника не помогла Киеву переломить ход конфликта. Броня подрывалась на минах и получала ПТУР с вертолетов, гаубицы накрывал огонь контрбатарейной борьбы, танки стоимостью в миллионы долларов запросто уничтожались дронами-камикадзе за 100 тысяч рублей. Стало понятно, что без превосходства в воздухе невозможно прорвать линии обороны. Россия же, напротив, активно использует самолеты и вертолеты.Украина давно выпрашивает у Запада современные истребители, чтобы изменить ситуацию. Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать около 60 самолетов F-16 ранних вариантов, но когда их доставят в страну, неизвестно. Неясно также, где они будут базироваться, чтобы не попадать под ракетный удар. Наконец, не вполне понятно, успеют ли подготовить на такой воздушный флот летчиков и техников.Против "Искандеров"Несмотря на разочарование Запада проваленным украинским контрнаступлением, военная помощь Киеву не прекратится. Однако пока оборонная промышленность Европы и США не выйдет на необходимые темпы производства, поставки будут иметь ограниченный характер. Так, последний пакет помощи в размере 200 миллионов долларов содержал исключительно самое необходимое: снаряды, мины, патроны, ПТУР, гранатометы, запчасти. Ни о каком новом оружии речи не идет — во всяком случае, пока.Впрочем, Запад всегда может пойти на эскалацию, как уже неоднократно делал путем непубличной передачи ранее не анонсированных вооружений. Украинские власти будут этому только рады. Еще в начале декабря они передали американцам список пожеланий, в который вошли системы ПРО THAAD, самолеты F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Перечень явно создавали "с запасом" — в надежде, что хоть на что-нибудь согласятся.Маловероятно, что американцы передадут Киеву THAAD. Это очень дорогая "игрушка": стоимость батареи из шести пусковых установок, РЛС, пункта управления и машин поддержки — около двух миллиардов долларов. Хотя понятно, зачем THAAD понадобился ВСУ: перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер-М", с которыми не справляются другие средства ПВО. Но осилит ли такую заявку Вашингтон (тем более в год президентских выборов) — большой вопрос.Проблема с экипажамиНе очень понятно, зачем Киеву, помимо легких истребителей F-16, понадобились еще и тяжелые палубные F/A-18 Hornet. Это, в силу нескольких причин, достаточно специфические самолеты, изначально созданные для службы на авианосцах. Впрочем, в палубной роли их используют только США, остальные шесть стран-операторов поднимают эти истребители в воздух с наземных аэродромов. Каких-то серьезных преимуществ перед F-16 у данной машины нет. Вероятно, "Шершня" включили в список "на всякий случай".Интерес ВСУ и к западным вертолетам вполне очевиден. Собственной армейской авиации у Украины уже почти нет — лишь несколько чудом уцелевших военно-транспортных Ми-8/17. И это с учетом того, что аналогичную технику передавали бывшие республики СССР и страны Варшавского договора.Вариантов немного: ударный Apache воюет со времен "Бури в пустыне" и зарекомендовал себя как грозное, но весьма сложное оружие. За полгода экипаж не подготовишь. Военно-транспортные Black Hawk — тоже не самые легкие в освоении. И обе эти машины — очень недешевые. Один "Апач" стоит около 52 миллионов долларов, "Черный ястреб" — от пяти до 25, в зависимости от модификации.Проблемы у Киева также с военно-транспортной авиацией. Немногие летающие борта почти выработали свой ресурс, а новые строить негде. Американские C-17 (примерно 310 миллионов долларов за единицу) и C-130 (около 65 миллионов долларов) рассматриваются как достойная замена советской технике. Однако и здесь все упирается в проблему подготовки экипажей. Конечно, обучить пару-тройку десятков курсантов можно. Но чтобы западные самолеты хоть на что-то повлияли, их должно быть много. Кроме того, транспортники — слишком большая и медленная цель, чтобы ее проигнорировала российская ПВО.А вот что американцы не передадут, скорее всего, никогда, так это разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Эта техника очень уязвима для средств радиоэлектронной борьбы. Для российской оборонки такой БПЛА стал бы настоящим подарком. Машина способна летать на дальность 1900 километров, находиться в воздухе 27 часов, развивать максимальную скорость до 400 километров в час и нести почти две с половиной тонны оборудования и вооружений. Ее технические секреты сильно бы помогли развитию российской программы военных дронов.Кроме того, в состав морских сил в 2024-м должен войти корвет "Гетман Иван Мазепа" проекта "Ада", построенный на турецких верфях. Но вряд ли он в одиночку сможет что-то противопоставить Черноморскому флоту России. А других боевых кораблей у Украины практически не осталось.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
https://radiosputnik.ru/20231219/vs-rf-1916734437.html
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безопасность, украина, киев, россия, иван мазепа, сергей шойгу, вооруженные силы украины, c-130 hercules, f-16, f/a-18
Безопасность, Украина, Киев, Россия, Иван Мазепа, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, C-130 Hercules, F-16, F/A-18
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада

В Киеве составили для Вашингтона список желанной военной техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Год завершается для Киева не лучшим образом. Контрнаступление окончательно провалилось, западные союзники не смогли в декабре согласовать финансирование, в войсках — нехватка артиллерийских боеприпасов. Впрочем, наивно думать, что Вашингтон и Брюссель бросят на произвол судьбы такое удобное "средство против России", как Украина. О том, чем они помогут, — в материале РИА Новости.

Завоевать воздух

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании ведомства, с весны 2022-го страны Запада передали Киеву 5220 танков, БТР и БМП, 80 вертолетов, 28 самолетов, 23 тысячи БПЛА и более 1,3 тысячи ствольных и реактивных артиллерийских систем. Российской армии доводилось сталкиваться в бою со всеми поставленными типами бронетехники — за исключением американских танков M1A1 Abrams, которые украинское командование бережет.
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки
Благодаря помощи, оказываемой Западом последние два года, ВСУ сегодня — одна из наиболее "пестрых" по составу вооружения армий в мире. Только основных боевых танков на Украине — не менее семи разновидностей, не говоря о БМП, БТР и уж тем более бронеавтомобилях. А разнообразию и типам буксируемых и самоходных орудий позавидовал бы крупный артиллерийский музей.
Однако западная техника не помогла Киеву переломить ход конфликта. Броня подрывалась на минах и получала ПТУР с вертолетов, гаубицы накрывал огонь контрбатарейной борьбы, танки стоимостью в миллионы долларов запросто уничтожались дронами-камикадзе за 100 тысяч рублей. Стало понятно, что без превосходства в воздухе невозможно прорвать линии обороны. Россия же, напротив, активно использует самолеты и вертолеты.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow-2023 в Дубае - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2023
Украина давно выпрашивает у Запада современные истребители, чтобы изменить ситуацию. Дания, Нидерланды и Норвегия согласились передать около 60 самолетов F-16 ранних вариантов, но когда их доставят в страну, неизвестно. Неясно также, где они будут базироваться, чтобы не попадать под ракетный удар. Наконец, не вполне понятно, успеют ли подготовить на такой воздушный флот летчиков и техников.

Против "Искандеров"

Несмотря на разочарование Запада проваленным украинским контрнаступлением, военная помощь Киеву не прекратится. Однако пока оборонная промышленность Европы и США не выйдет на необходимые темпы производства, поставки будут иметь ограниченный характер. Так, последний пакет помощи в размере 200 миллионов долларов содержал исключительно самое необходимое: снаряды, мины, патроны, ПТУР, гранатометы, запчасти. Ни о каком новом оружии речи не идет — во всяком случае, пока.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Пентагон рассказал конгрессу США, когда кончатся средства на Украину
18 декабря, 21:56
Впрочем, Запад всегда может пойти на эскалацию, как уже неоднократно делал путем непубличной передачи ранее не анонсированных вооружений. Украинские власти будут этому только рады. Еще в начале декабря они передали американцам список пожеланий, в который вошли системы ПРО THAAD, самолеты F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Перечень явно создавали "с запасом" — в надежде, что хоть на что-нибудь согласятся.
Маловероятно, что американцы передадут Киеву THAAD. Это очень дорогая "игрушка": стоимость батареи из шести пусковых установок, РЛС, пункта управления и машин поддержки — около двух миллиардов долларов. Хотя понятно, зачем THAAD понадобился ВСУ: перехватывать российские баллистические ракеты "Искандер-М", с которыми не справляются другие средства ПВО. Но осилит ли такую заявку Вашингтон (тем более в год президентских выборов) — большой вопрос.

Проблема с экипажами

Не очень понятно, зачем Киеву, помимо легких истребителей F-16, понадобились еще и тяжелые палубные F/A-18 Hornet. Это, в силу нескольких причин, достаточно специфические самолеты, изначально созданные для службы на авианосцах. Впрочем, в палубной роли их используют только США, остальные шесть стран-операторов поднимают эти истребители в воздух с наземных аэродромов. Каких-то серьезных преимуществ перед F-16 у данной машины нет. Вероятно, "Шершня" включили в список "на всякий случай".
© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMCАмериканский истребитель F/A-18
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : LCPL JOHN MCGARITY, USMC
Американский истребитель F/A-18
Интерес ВСУ и к западным вертолетам вполне очевиден. Собственной армейской авиации у Украины уже почти нет — лишь несколько чудом уцелевших военно-транспортных Ми-8/17. И это с учетом того, что аналогичную технику передавали бывшие республики СССР и страны Варшавского договора.
Вариантов немного: ударный Apache воюет со времен "Бури в пустыне" и зарекомендовал себя как грозное, но весьма сложное оружие. За полгода экипаж не подготовишь. Военно-транспортные Black Hawk — тоже не самые легкие в освоении. И обе эти машины — очень недешевые. Один "Апач" стоит около 52 миллионов долларов, "Черный ястреб" — от пяти до 25, в зависимости от модификации.
FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения в зоне специальной военной операции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу: ВС РФ подготовили более 1700 расчетов БПЛА
19 декабря, 15:42
Проблемы у Киева также с военно-транспортной авиацией. Немногие летающие борта почти выработали свой ресурс, а новые строить негде. Американские C-17 (примерно 310 миллионов долларов за единицу) и C-130 (около 65 миллионов долларов) рассматриваются как достойная замена советской технике. Однако и здесь все упирается в проблему подготовки экипажей. Конечно, обучить пару-тройку десятков курсантов можно. Но чтобы западные самолеты хоть на что-то повлияли, их должно быть много. Кроме того, транспортники — слишком большая и медленная цель, чтобы ее проигнорировала российская ПВО.
А вот что американцы не передадут, скорее всего, никогда, так это разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian. Эта техника очень уязвима для средств радиоэлектронной борьбы. Для российской оборонки такой БПЛА стал бы настоящим подарком. Машина способна летать на дальность 1900 километров, находиться в воздухе 27 часов, развивать максимальную скорость до 400 километров в час и нести почти две с половиной тонны оборудования и вооружений. Ее технические секреты сильно бы помогли развитию российской программы военных дронов.
© Фото : ВМС ЗС України Спуск на воду корвета для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"
 Спуск на воду корвета для ВМС Украины Гетман Иван Мазепа - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : ВМС ЗС України
Спуск на воду корвета для ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"
Кроме того, в состав морских сил в 2024-м должен войти корвет "Гетман Иван Мазепа" проекта "Ада", построенный на турецких верфях. Но вряд ли он в одиночку сможет что-то противопоставить Черноморскому флоту России. А других боевых кораблей у Украины практически не осталось.
 
БезопасностьУкраинаКиевРоссияИван МазепаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныC-130 HerculesF-16F/A-18
 
 
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