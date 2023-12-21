https://ria.ru/20231221/khamas-1917119700.html

ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним, заявил палестинский дипломат

ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним, заявил палестинский дипломат - РИА Новости, 21.12.2023

ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним, заявил палестинский дипломат

Палестинское движение ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним в военном плане, он останется одной из политических сил Палестины, считает посол Палестины в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T04:26

2023-12-21T04:26

2023-12-21T04:26

палестина

вена

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

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ВЕНА, 21 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не исчезнет в случае победы над ним в военном плане, он останется одной из политических сил Палестины, считает посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи."ХАМАС останется, они не исчезнут. Возможно, что ХАМАС больше не будет существовать как военная структура. Это возможно. Но ХАМАС продолжит свое существование как политическая структура, как политическая сила", - сказал посол в интервью РИА Новости.На вопрос, какой будет роль ХАМАС в будущем управлении сектором Газа, дипломат затруднился ответить."Сложно сказать. По простой причине - мы не знаем, как обстоят дела у ХАМАС в военном отношении. Ослаблен ли ХАМАС? Способен ли ХАМАС еще сопротивляться в военном плане? Но одно можно сказать точно: ХАМАС - это не просто структура. ХАМАС - это идея, идеология, у которой есть свои сторонники. И поэтому может оказаться, что ХАМАС будет побежден в военном плане, но при этом в качестве политической силы он продолжит свое существование в палестинском обществе по всему миру и дальше, и останутся палестинцы, которые поддерживают ХАМАС", - пояснил дипломат.В этой связи, по его мнению, независимо от того, что произойдет, "ХАМАС останется одной из политических сил Палестины"."И я надеюсь, что мы после войны придем к такой системе, в рамках которой пройдут выборы, которые позволят людям сделать свой выбор. И тогда ХАМАС, будут ли они называться ХАМАС или как-то иначе, останется частью политической карты Палестины", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231221/izrail-1917114621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, вена, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас