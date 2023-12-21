https://ria.ru/20231221/kazakhstan-1917134861.html

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T. - РИА Новости, 21.12.2023

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.

Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:20

2023-12-21T09:20

2023-12-21T09:51

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры."По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о статьях "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники взломали сервер одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали выплатить им 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.В июне Кислицина задержали в Казахстане, после чего Россия направила запрос о выдаче.Экстрадиции требовали и США. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщал РИА Новости, что российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.Под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) в России продолжает работу подразделение компании по кибербезопасности Group-IB, основателя которой Илью Сачкова в июле приговорили к 14 годам заключения за госизмену.

https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html

https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914535706.html

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казахстан

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, казахстан, в мире