https://ria.ru/20231221/kazakhstan-1917134861.html
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T. - РИА Новости, 21.12.2023
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:20
2023-12-21T09:20
2023-12-21T09:51
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры."По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в пресс-релизе.Речь идет о статьях "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники взломали сервер одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали выплатить им 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.В июне Кислицина задержали в Казахстане, после чего Россия направила запрос о выдаче.Экстрадиции требовали и США. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщал РИА Новости, что российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.Под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) в России продолжает работу подразделение компании по кибербезопасности Group-IB, основателя которой Илью Сачкова в июле приговорили к 14 годам заключения за госизмену.
https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, казахстан, в мире
Россия, Казахстан, В мире
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Казахстан вышлет в Россию сотрудника F.A.C.C.T. за неправомерный доступ к данным
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры
.
«
"По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности", — говорится в пресс-релизе.
Речь идет о статьях "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации" и "Вымогательство".
По версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин и его соучастники взломали сервер одной из коммерческих организаций. Затем хакеры потребовали выплатить им 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение информации в публичных источниках.
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В июне Кислицина задержали в Казахстане, после чего Россия направила запрос о выдаче.
Экстрадиции требовали и США. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщал РИА Новости, что российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
Под брендом F.A.C.C.T. (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) в России продолжает работу подразделение компании по кибербезопасности Group-IB
, основателя которой Илью Сачкова в июле приговорили к 14 годам заключения за госизмену.
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