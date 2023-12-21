https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html

У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А

У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А - РИА Новости, 21.12.2023

У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А

Роспотребнадзор установил причину заболевания детей, которые следовали в поезде "Томск-Адлер", у них определён вирус гриппа А, сообщили журналистам в Управлении РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:14

2023-12-21T10:14

2023-12-21T10:50

тюмень

адлер

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

саратовская область

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил причину заболевания детей, которые следовали в поезде "Томск-Адлер", у них определён вирус гриппа А, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Томск-Адлер" с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.К проведению высокотехнологичных исследований подключены Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб", уточнили в ведомстве.Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20231219/zabolevaemost-1916689329.html

тюмень

адлер

саратовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тюмень, адлер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, саратовская область, здоровье - общество