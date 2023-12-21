https://ria.ru/20231221/gripp-1917142568.html
У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А
У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А - РИА Новости, 21.12.2023
У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А
Роспотребнадзор установил причину заболевания детей, которые следовали в поезде "Томск-Адлер", у них определён вирус гриппа А, сообщили журналистам в Управлении РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:14
2023-12-21T10:14
2023-12-21T10:50
тюмень
адлер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
саратовская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор установил причину заболевания детей, которые следовали в поезде "Томск-Адлер", у них определён вирус гриппа А, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области."Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Томск-Адлер" с отдыха в лагере. По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А", - говорится в сообщении.К проведению высокотехнологичных исследований подключены Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб", уточнили в ведомстве.Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, подчеркнули в управлении.
https://ria.ru/20231219/zabolevaemost-1916689329.html
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, адлер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, саратовская область, здоровье - общество
Тюмень, Адлер, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Саратовская область, Здоровье - Общество
У детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А
Роспотребнадзор: у детей, следовавших в поезде из Тюмени, выявили грипп А